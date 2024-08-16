【波浪警報】神奈川県・横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市などに発表
気象台は、午前5時43分に、波浪警報を横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、葉山町、大磯町、二宮町、真鶴町、湯河原町に発表しました。
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西部では16日昼前から16日夜のはじめ頃まで、東部では16日昼前から16日夜遅くまで、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■横須賀市
□波浪警報【発表】
16日昼前から16日夜遅くにかけて警戒
・東京湾
予想最大波高 3m
・相模湾
予想最大波高 5m
□波浪警報【発表】
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 5m
■鎌倉市
□波浪警報【発表】
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 5m
■藤沢市
□波浪警報【発表】
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 5m
■小田原市
□波浪警報【発表】
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 5m
■茅ヶ崎市
□波浪警報【発表】
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 5m
■逗子市
□波浪警報【発表】
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 5m
■三浦市
□波浪警報【発表】
16日昼前から16日夜遅くにかけて警戒
・東京湾
予想最大波高 3m
・相模湾
予想最大波高 5m
■葉山町
□波浪警報【発表】
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 5m
■大磯町
□波浪警報【発表】
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 5m
■二宮町
□波浪警報【発表】
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 5m
■真鶴町
□波浪警報【発表】
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 5m
■湯河原町
□波浪警報【発表】
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 5m