¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡ÖÁí¹çÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡×º¸¥¢¥¥ì¥¹¤±¤óÉÕ¶á¤ËÂÇµåÄ¾·â¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î£±£¶µå¹ßÈÄ¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£¶¡½£±¥í¥Ã¥Æ¡Ê£±£µÆü¡¦¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸«¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¿²Æ¤ÎÌë¤Î°Ì´¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Îº´¡¹ÌÚ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·£²°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥¨¥¹¥³¥óº£µ¨ºÇ½ªÀï¤Ï¹õÀ±¡£º£¥«¡¼¥É£±¾¡£²ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¤Æ£±¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡ËÂè£±£ÓËÜµòÃÏ³«ºÅ¤Î¤«¤«¤ë£²°ÌÁè¤¤¤Ç°ìÊâ¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅêµå¤Ï²¿¤È¤«¤¤¤±¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¹ßÈÄ¤Ï¡ËÁí¹çÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡×
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÌµÇ°¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Çº´¡¹ÌÚ¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²²ó£±»à¤Î¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£Àõ´Ö¤Î¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿ÂÇµå¤¬¡¢º¸¥¢¥¥ì¥¹¤±¤óÉÕ¶á¤òÄ¾·â¤·¤Æ¶¯½±°ÂÂÇ¡£°ìÅÙ¡¢»°ÎÝ¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ç¼£ÎÅ¸å¡¢ºÆ¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÅêµåÎý½¬¤ò¤·¤¿¤¬·ë¶É¡¢Â³Åê¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡££±²ó£±¡¿£³¡¢ÂÇ¼Ô£µ¿Í¤Ë£±£¶µå¤òÅê¤²¤Æ£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£±»°¿¶¡¢Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï£±£µ£¸¥¥í¡£½é²ó¤«¤éÈ´·²¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áá´ü¹ßÈÄ¤Ë¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÂÇ¤Î¼çÎÏ¤â·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö£²ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¹âÉô¤¬¡¢½é²ó¤Î¹¶·â¤Ç»°Åð¤ò·è¤á¤¿ºÝ¡¢É¨¤òÄË¤á¤Æ½é²ó¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤«¤º¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£ÅêÂÇ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤¬£²²ó¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÎ¥¤ì¤ë°Û¾ï»öÂÖ¡£º´¡¹ÌÚ¤«¤éÂå¤ï¤Ã¤¿ºäËÜ¤Ï£³²ó¡¢¿åÌî¤Ë£²¥é¥ó¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë£³¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É£±²ó£²¡¿£³¤ò£¶¼ºÅÀ¤È¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ÂÇÀþ¤Ë²ÃÆ£µ®¤ò¹¶Î¬¤¹¤ëÎÏ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼êÄË¤¤Ï¢ÇÔ¤ËµÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ï¯´õ¤¬£±²ó¡Ê£±¡¿£³¡Ë¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Í¡×¤ÈÍîÃÀ¡£º´¡¹ÌÚ¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê¤±¤¬¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡££±£¶Æü¤«¤é¤Ï¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È£³Ï¢Àï¡£ºÇÄã¤Ç¤â£²°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£Ú£Ï£Ú£Ï¤Ç£Ã£ÓÂè£±£Ó¤ËÎ×¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡£