Æ£¸¶ÎµÌé¡¡°Û¾ï»ö·ï²ò¤¯¡ª¡¡ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¤ÇÄ¶¾ï¸½¾Ý¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤ËËÍ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆ£¸¶ÎµÌé¡Ê£´£²¡Ë¤¬£±£°·î£¹Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÁ´ÎÎ°è°Û¾ï²ò·è¼¼¡×¡Ê¿åÍË¡¢¸å£±£°¡¦£°£°¡Ë¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£µÆü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤¬½¸¤¦´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡£Æ£¸¶¤¬Ä¶¾ï¸½¾Ý¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê°Û¾ï»ö·ï¤ò²ò·è¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢·Ù»¡¤Î¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤°Û¾ï»ö·ï¤ò¡ÖÁ´ÎÎ°è°Û¾ï²ò·è¼¼¡×¤È¤¤¤¦ÁÜººµ¡´Ø¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯£±ÏÃ´°·ë·¿¥É¥é¥Þ¡£µÓËÜ¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ê£²£²Ç¯¡Ë¤ä±Ç²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¹õ´äÊÙ»á¡¢±é½Ð¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥Ï¥¤¡×¡Ê£±£²Ç¯¤Û¤«¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀÐÀî½ß°ì»á¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡Æ£¸¶¤Ï¡ÖÁ´ÎÎ°è°Û¾ï²ò·è¼¼¡×¤Î¼¼Ä¹ÂåÍý¤ÇÄ¶¾ï¸½¾Ý¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦¶½¶Ì²í¡Ê¤ª¤¤¿¤Þ¡¦¤ß¤ä¤Ó¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÃÎ¼±¡¢µ²±ÎÏ¡¢Æ¶»¡ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¿À±£¤·¤ä¥·¥ã¥É¡¼¥Þ¥ó¡¢¥¥Ä¥Í¥Ä¥¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶¾ï¸½¾Ý¤ä¥ª¥«¥ë¥È¤òµæÌÀ¡£Ç½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ö¾Ý¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÉ³²ò¤¯¡£
¡¡Æ£¸¶¤Ï£¹£·Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤½¤ì¤¬Åú¤¨¤À¡ª¡×¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£·Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤ÎÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤ËÄ©¤à¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö»ö·ï¤ËÄ¶¾ï¸½¾Ý¤ä¥ª¥«¥ë¥È¤Ê¤É¤¬Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¤Æ¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎ¨Ä¾¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËËÍ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÆÈÆÃ¤Ç¿·¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ç¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£