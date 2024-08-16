¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÃæµþÂçÃæµþ¡¦»³ÅÄÍê²¢¡¡¿ÆÍ§¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°ÂÂÇ¡¡¤¤¤Ä¤«¥×¥í¤Ç
¡¡¡þÂè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè9Æü¡¦2²óÀï¡¡ÃæµþÂçÃæµþ3¡½4¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê2024Ç¯8·î15Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡Ú·¯¤Ë¶â¥á¥À¥ë¡ÛÃæµþÂçÃæµþ¤Î»³ÅÄÍê²¢¤ÏÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ÆÍ§¤ò»×¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£±þ±çÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿Åì¡Ê¤¢¤º¤Þ¡Ë¿Ç·Êå¤È¤Ï¾®Ãæ¹â¤ÈÆ±¤¸³Ø¹»¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò³°¤ì¤Æ¤â¡¢²ù¤·¤µ¤ò´é¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿Åì¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤È»×¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£º£Âç²ñ¤Ï¡Ö3ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç2»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ·×7ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£°ÂÂÇ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ß¤¤¤Î¼«Âð¤¬¶á¤¯¡¢¾®³Ø¹»¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇÅÐ²¼¹»¤ÏËèÆü°ì½ï¡£¤½¤í¤Ã¤ÆÃæµþÂçÃæµþ¤Ø¿Ê¤ß¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ2¿Í¤ÇÇ®Æ®¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤ë¡×¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì¾Ìç¹»¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¡¢»³ÅÄ¤Ï¥×¥íÃíÌÜ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¡£Åì¤Ïº£½Õ¤ÎÅì³¤Âç²ñ¤Ç½é¤á¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò¤«¤Ê¤¨¡Ö¤ä¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ê¡×¤È´î¤Ó¹ç¤Ã¤¿¡£·Þ¤¨¤¿ºÇ¸å¤Î²Æ¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Åì¤«¤é¡Ö²¶¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È·ãÎå¤µ¤ì¡¢Àï¤¤È´¤¤¤¿¡£
¡¡º£½©¤Î¥×¥í»ÖË¾ÆÏÄó½Ð¤ò¸«Á÷¤ê¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£¡Ö4Ç¯¸å¤Ë¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î°ÂÂÇ¡£¤¤¤Ä¤«¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÆÍ§¤ËÆÏ¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡¡¡Ê²Ï¹ç¡¡ÍÎ²ð¡Ë
¡¡¡þ»³ÅÄ¡¡Íê²¢¡Ê¤ä¤Þ¤À¡¦¤é¤¤¤ª¤¦¡Ë2006Ç¯¡ÊÊ¿18¡Ë7·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£¾®3¤«¤éÂçÉÜ¥ï¥¤¥ë¥É¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ÆÅê¼ê¤ÈÍ··â¼ê¡£Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÌ¾¸Å²°ÎÐ¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ë½êÂ°¡£ÃæµþÂçÃæµþ¤Ç¤Ï2Ç¯²Æ¤«¤éÇØÈÖ¹æ7¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢3Ç¯²Æ¤ËÇØÈÖ¹æ8¤Ç¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ1¡¢±óÅê90¥á¡¼¥È¥ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢78¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£