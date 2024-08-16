気象台は、午前4時16分に、大雨警報（浸水害）を千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市などに発表

千葉県では、低い土地の浸水に警戒してください。北東部、南部では、暴風や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■千葉市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日朝から16日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日昼前



■銚子市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日朝から16日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日昼前



□暴風警報

16日朝から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 40m/s



□波浪警報

17日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 16日夕方

予想最大波高 10m



■市川市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

3時間最大雨量 140mm



■船橋市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日朝から16日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日昼前



■館山市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 16日昼前

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 40m/s



□波浪警報

17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

予想最大波高 10m



■木更津市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日朝から16日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日昼前



■松戸市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日朝から16日夜遅くにかけて警戒

3時間最大雨量 140mm

ピーク時間 16日昼前



■野田市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日朝から16日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日昼前



■茂原市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日朝から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

風向 北東

最大風速 30m/s



■成田市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■佐倉市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日朝から16日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日昼前



■東金市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日朝から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

風向 北東

最大風速 30m/s



■旭市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日朝から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 40m/s



□波浪警報

17日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 16日夕方

予想最大波高 10m



■習志野市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日朝から16日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日昼前



■柏市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日朝から16日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日昼前



■勝浦市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 16日昼前

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 40m/s



□波浪警報

17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

予想最大波高 10m



■市原市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日朝から16日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日昼前



■流山市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日朝から16日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日昼前



■八千代市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日朝から16日夜遅くにかけて警戒

3時間最大雨量 140mm

ピーク時間 16日昼前



■我孫子市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日朝から16日夜遅くにかけて警戒

3時間最大雨量 140mm

ピーク時間 16日昼前



■鴨川市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 16日昼前

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 40m/s



□波浪警報

17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

予想最大波高 10m



■鎌ケ谷市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日朝から16日夜遅くにかけて警戒

3時間最大雨量 140mm

ピーク時間 16日昼前



■君津市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日朝から16日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日昼前



■富津市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■浦安市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■四街道市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日朝から16日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日昼前



■袖ケ浦市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■八街市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■印西市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日朝から16日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日昼前



■白井市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日朝から16日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日昼前



■富里市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■南房総市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 16日昼前

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 40m/s



□波浪警報

17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

予想最大波高 10m



■匝瑳市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日朝から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 40m/s



□波浪警報

17日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 16日夕方

予想最大波高 10m



■香取市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日朝から16日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日昼前



□暴風警報

16日朝から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

風向 北東

最大風速 30m/s



■山武市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日朝から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 40m/s



□波浪警報

17日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 16日夕方

予想最大波高 10m



■いすみ市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 16日昼前

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 40m/s



□波浪警報

17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

予想最大波高 10m



■大網白里市

□大雨警報【発表】

・浸水

16日朝から16日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日昼前



□暴風警報

16日朝から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 40m/s



□波浪警報

17日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 16日夕方

予想最大波高 10m



■酒々井町

□大雨警報【発表】

・浸水

16日朝から16日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日昼前



■栄町

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■神崎町

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日朝から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

風向 北東

最大風速 30m/s



■多古町

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日朝から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

風向 北東

最大風速 30m/s



■東庄町

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日朝から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

風向 北東

最大風速 30m/s



■九十九里町

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日朝から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 40m/s



□波浪警報

17日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 16日夕方

予想最大波高 10m



■芝山町

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日朝から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

風向 北東

最大風速 30m/s



■横芝光町

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

3時間最大雨量 140mm



□暴風警報

16日朝から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 40m/s



□波浪警報

17日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 16日夕方

予想最大波高 10m



■一宮町

□大雨警報【発表】

・浸水

16日朝から16日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 16日昼前



□暴風警報

16日朝から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 40m/s



□波浪警報

17日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 16日夕方

予想最大波高 10m



■睦沢町

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日朝から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

風向 北東

最大風速 30m/s



■長生村

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日朝から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 40m/s



□波浪警報

17日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 16日夕方

予想最大波高 10m



■白子町

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日朝から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 40m/s



□波浪警報

17日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 16日夕方

予想最大波高 10m



■長柄町

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日朝から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

風向 北東

最大風速 30m/s



■長南町

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日朝から17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

風向 北東

最大風速 30m/s



■大多喜町

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

風向 北東

最大風速 30m/s



■御宿町

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 16日昼前

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 40m/s



□波浪警報

17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

予想最大波高 10m



■鋸南町

□大雨警報【発表】

・浸水

16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□暴風警報

16日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 16日昼前

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 40m/s

□波浪警報

17日明け方にかけて警戒

ピーク時間 16日昼過ぎ

予想最大波高 10m



