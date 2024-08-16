【大雨警報】千葉県・千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市などに発表
気象台は、午前4時16分に、大雨警報（浸水害）を千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市などに発表
千葉県では、低い土地の浸水に警戒してください。北東部、南部では、暴風や高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■千葉市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日昼前
■銚子市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日昼前
□暴風警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■市川市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
3時間最大雨量 140mm
■船橋市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日昼前
■館山市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 16日昼前
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
予想最大波高 10m
■木更津市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日昼前
■松戸市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
3時間最大雨量 140mm
ピーク時間 16日昼前
■野田市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日昼前
■茂原市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
最大風速 30m/s
■成田市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■佐倉市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日昼前
■東金市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
最大風速 30m/s
■旭市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■習志野市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日昼前
■柏市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日昼前
■勝浦市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 16日昼前
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
予想最大波高 10m
■市原市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日昼前
■流山市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日昼前
■八千代市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
3時間最大雨量 140mm
ピーク時間 16日昼前
■我孫子市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
3時間最大雨量 140mm
ピーク時間 16日昼前
■鴨川市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 16日昼前
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
予想最大波高 10m
■鎌ケ谷市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
3時間最大雨量 140mm
ピーク時間 16日昼前
■君津市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日昼前
■富津市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■浦安市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■四街道市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日昼前
■袖ケ浦市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■八街市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■印西市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日昼前
■白井市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日昼前
■富里市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■南房総市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 16日昼前
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
予想最大波高 10m
■匝瑳市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■香取市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日昼前
□暴風警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
最大風速 30m/s
■山武市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■いすみ市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 16日昼前
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
予想最大波高 10m
■大網白里市
□大雨警報【発表】
・浸水
16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日昼前
□暴風警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■酒々井町
□大雨警報【発表】
・浸水
16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日昼前
■栄町
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■神崎町
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
最大風速 30m/s
■多古町
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
最大風速 30m/s
■東庄町
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
最大風速 30m/s
■九十九里町
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■芝山町
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
最大風速 30m/s
■横芝光町
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
3時間最大雨量 140mm
□暴風警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■一宮町
□大雨警報【発表】
・浸水
16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 16日昼前
□暴風警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■睦沢町
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
最大風速 30m/s
■長生村
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■白子町
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■長柄町
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
最大風速 30m/s
■長南町
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
最大風速 30m/s
■大多喜町
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
最大風速 30m/s
■御宿町
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 16日昼前
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
予想最大波高 10m
■鋸南町
□大雨警報【発表】
・浸水
16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
□暴風警報
16日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 16日昼前
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
予想最大波高 10m