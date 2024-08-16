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気象台は、午前4時16分に、大雨警報（浸水害）を千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市などに発表

千葉県では、低い土地の浸水に警戒してください。北東部、南部では、暴風や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■千葉市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日昼前

■銚子市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日昼前

□暴風警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■市川市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　3時間最大雨量　140mm

■船橋市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日昼前

■館山市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　16日昼前
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　予想最大波高　10m

■木更津市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日昼前

■松戸市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
　3時間最大雨量　140mm
　ピーク時間　16日昼前

■野田市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日昼前

■茂原市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■成田市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

■佐倉市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日昼前

■東金市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■旭市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■習志野市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日昼前

■柏市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日昼前

■勝浦市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　16日昼前
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　予想最大波高　10m

■市原市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日昼前

■流山市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日昼前

■八千代市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
　3時間最大雨量　140mm
　ピーク時間　16日昼前

■我孫子市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
　3時間最大雨量　140mm
　ピーク時間　16日昼前

■鴨川市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　16日昼前
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　予想最大波高　10m

■鎌ケ谷市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
　3時間最大雨量　140mm
　ピーク時間　16日昼前

■君津市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日昼前

■富津市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

■浦安市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

■四街道市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日昼前

■袖ケ浦市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

■八街市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

■印西市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日昼前

■白井市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日昼前

■富里市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

■南房総市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　16日昼前
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　予想最大波高　10m

■匝瑳市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■香取市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日昼前

□暴風警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■山武市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■いすみ市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　16日昼前
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　予想最大波高　10m

■大網白里市
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日昼前

□暴風警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■酒々井町
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日昼前

■栄町
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

■神崎町
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■多古町
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■東庄町
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■九十九里町
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■芝山町
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■横芝光町
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　3時間最大雨量　140mm

□暴風警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■一宮町
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日朝から16日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　16日昼前

□暴風警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■睦沢町
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■長生村
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■白子町
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■長柄町
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■長南町
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■大多喜町
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■御宿町
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　16日昼前
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　予想最大波高　10m

■鋸南町
□大雨警報【発表】
・浸水
　16日昼前から16日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

□暴風警報
　16日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　16日昼前
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s
□波浪警報
　17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　予想最大波高　10m