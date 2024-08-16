【暴風警報】茨城県・鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市に発表
気象台は、午前4時13分に、暴風警報を鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市に発表しました。
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南部では、暴風に警戒してください。茨城県では、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■日立市
□波浪警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m
■高萩市
□波浪警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m
□波浪警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m
■ひたちなか市
□波浪警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m
■鹿嶋市
□暴風警報【発表】
16日昼前から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日夕方
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■潮来市
□暴風警報【発表】
16日昼前から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日夕方
風向 北東
最大風速 30m/s
■神栖市
□波浪警報
17日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■行方市
□暴風警報【発表】
16日昼前から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日夕方
風向 北東
最大風速 30m/s
■鉾田市
□暴風警報【発表】
16日昼前から17日明け方にかけて警戒
ピーク時間 16日夕方
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■大洗町
□波浪警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m
■東海村
□波浪警報
16日朝から17日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m