TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前4時13分に、暴風警報を鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】茨城県・鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市に発表

南部では、暴風に警戒してください。茨城県では、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■日立市
□波浪警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m

■高萩市
□波浪警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m

■北茨城市
□波浪警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m

■ひたちなか市
□波浪警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m

■鹿嶋市
□暴風警報【発表】
　16日昼前から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日夕方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■潮来市
□暴風警報【発表】
　16日昼前から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日夕方
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■神栖市

□波浪警報
　17日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■行方市
□暴風警報【発表】
　16日昼前から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日夕方
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■鉾田市
□暴風警報【発表】
　16日昼前から17日明け方にかけて警戒
　ピーク時間　16日夕方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■大洗町
□波浪警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m

■東海村
□波浪警報
　16日朝から17日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m