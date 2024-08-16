気象台は、午前0時43分に、暴風警報を銚子市、茂原市、東金市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】千葉県・銚子市、茂原市、東金市、旭市、匝瑳市、香取市などに発表

北東部、南部では、暴風や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■銚子市

□暴風警報【発表】

16日朝から17日未明にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 16日昼過ぎ

風向 北東

・陸上

最大風速 30m/s

・海上

最大風速 40m/s





□波浪警報16日明け方から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日夕方予想最大波高 10m■館山市□暴風警報16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 16日昼前風向 北東・陸上最大風速 30m/s・海上最大風速 40m/s□波浪警報17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ予想最大波高 10m■茂原市□暴風警報【発表】16日朝から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ風向 北東最大風速 30m/s■東金市□暴風警報【発表】16日朝から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ風向 北東最大風速 30m/s■旭市□暴風警報【発表】16日朝から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ風向 北東・陸上最大風速 30m/s・海上最大風速 40m/s□波浪警報16日明け方から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日夕方予想最大波高 10m■勝浦市□暴風警報16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 16日昼前風向 北東・陸上最大風速 30m/s・海上最大風速 40m/s□波浪警報17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ予想最大波高 10m■鴨川市□暴風警報16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 16日昼前風向 北東・陸上最大風速 30m/s・海上最大風速 40m/s□波浪警報17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ予想最大波高 10m■南房総市□暴風警報16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 16日昼前風向 北東・陸上最大風速 30m/s・海上最大風速 40m/s□波浪警報17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ予想最大波高 10m■匝瑳市□暴風警報【発表】16日朝から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ風向 北東・陸上最大風速 30m/s・海上最大風速 40m/s□波浪警報16日明け方から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日夕方予想最大波高 10m■香取市□暴風警報【発表】16日朝から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ風向 北東最大風速 30m/s■山武市□暴風警報【発表】16日朝から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ風向 北東・陸上最大風速 30m/s・海上最大風速 40m/s□波浪警報16日明け方から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日夕方予想最大波高 10m■いすみ市□暴風警報16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 16日昼前風向 北東・陸上最大風速 30m/s・海上最大風速 40m/s□波浪警報17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ予想最大波高 10m■大網白里市□暴風警報【発表】16日朝から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ風向 北東・陸上最大風速 30m/s・海上最大風速 40m/s□波浪警報16日明け方から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日夕方予想最大波高 10m■神崎町□暴風警報【発表】16日朝から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ風向 北東最大風速 30m/s■多古町□暴風警報【発表】16日朝から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ風向 北東最大風速 30m/s■東庄町□暴風警報【発表】16日朝から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ風向 北東最大風速 30m/s■九十九里町□暴風警報【発表】16日朝から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ風向 北東・陸上最大風速 30m/s・海上最大風速 40m/s□波浪警報16日明け方から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日夕方予想最大波高 10m■芝山町□暴風警報【発表】16日朝から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ風向 北東最大風速 30m/s■横芝光町□暴風警報【発表】16日朝から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ風向 北東・陸上最大風速 30m/s・海上最大風速 40m/s□波浪警報16日明け方から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日夕方予想最大波高 10m■一宮町□暴風警報【発表】16日朝から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ風向 北東・陸上最大風速 30m/s・海上最大風速 40m/s□波浪警報16日明け方から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日夕方予想最大波高 10m■睦沢町□暴風警報【発表】16日朝から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ風向 北東最大風速 30m/s■長生村□暴風警報【発表】16日朝から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ風向 北東・陸上最大風速 30m/s・海上最大風速 40m/s□波浪警報16日明け方から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日夕方予想最大波高 10m■白子町□暴風警報【発表】16日朝から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ風向 北東・陸上最大風速 30m/s・海上最大風速 40m/s□波浪警報16日明け方から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日夕方予想最大波高 10m■長柄町□暴風警報【発表】16日朝から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ風向 北東最大風速 30m/s■長南町□暴風警報【発表】16日朝から17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ風向 北東最大風速 30m/s■大多喜町□暴風警報16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 16日昼過ぎ風向 北東最大風速 30m/s■御宿町□暴風警報16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 16日昼前風向 北東・陸上最大風速 30m/s・海上最大風速 40m/s□波浪警報17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ予想最大波高 10m■鋸南町□暴風警報16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒ピーク時間 16日昼前風向 北東・陸上最大風速 30m/s・海上最大風速 40m/s□波浪警報17日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間 16日昼過ぎ予想最大波高 10m