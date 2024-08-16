【暴風警報】千葉県・銚子市、茂原市、東金市、旭市、匝瑳市、香取市などに発表
気象台は、午前0時43分に、暴風警報を銚子市、茂原市、東金市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町に発表しました。
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北東部、南部では、暴風や高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■銚子市
□暴風警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
16日明け方から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■館山市
□暴風警報
16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 16日昼前
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
予想最大波高 10m
■茂原市
□暴風警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
最大風速 30m/s
■東金市
□暴風警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
最大風速 30m/s
■旭市
□暴風警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
16日明け方から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■勝浦市
□暴風警報
16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 16日昼前
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
予想最大波高 10m
■鴨川市
□暴風警報
16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 16日昼前
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
予想最大波高 10m
■南房総市
□暴風警報
16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 16日昼前
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
予想最大波高 10m
■匝瑳市
□暴風警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
16日明け方から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■香取市
□暴風警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
最大風速 30m/s
■山武市
□暴風警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
16日明け方から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■いすみ市
□暴風警報
16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 16日昼前
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
予想最大波高 10m
■大網白里市
□暴風警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
16日明け方から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■神崎町
□暴風警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
最大風速 30m/s
■多古町
□暴風警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
最大風速 30m/s
■東庄町
□暴風警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
最大風速 30m/s
■九十九里町
□暴風警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
16日明け方から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■芝山町
□暴風警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
最大風速 30m/s
■横芝光町
□暴風警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
16日明け方から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■一宮町
□暴風警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
16日明け方から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■睦沢町
□暴風警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
最大風速 30m/s
■長生村
□暴風警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
16日明け方から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■白子町
□暴風警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
16日明け方から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■長柄町
□暴風警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
最大風速 30m/s
■長南町
□暴風警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
最大風速 30m/s
■大多喜町
□暴風警報
16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 16日昼過ぎ
風向 北東
最大風速 30m/s
■御宿町
□暴風警報
16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 16日昼前
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
予想最大波高 10m
■鋸南町
□暴風警報
16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 16日昼前
風向 北東
・陸上
最大風速 30m/s
・海上
最大風速 40m/s
□波浪警報
17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日昼過ぎ
予想最大波高 10m