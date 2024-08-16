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気象台は、午前0時43分に、暴風警報を銚子市、茂原市、東金市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】千葉県・銚子市、茂原市、東金市、旭市、匝瑳市、香取市などに発表

北東部、南部では、暴風や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■銚子市
□暴風警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　16日明け方から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■館山市
□暴風警報
　16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　16日昼前
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　予想最大波高　10m

■茂原市
□暴風警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■東金市
□暴風警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■旭市
□暴風警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　16日明け方から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■勝浦市
□暴風警報
　16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　16日昼前
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　予想最大波高　10m

■鴨川市
□暴風警報
　16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　16日昼前
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　予想最大波高　10m

■南房総市
□暴風警報
　16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　16日昼前
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　予想最大波高　10m

■匝瑳市
□暴風警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　16日明け方から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■香取市
□暴風警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■山武市
□暴風警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　16日明け方から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■いすみ市
□暴風警報
　16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　16日昼前
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　予想最大波高　10m

■大網白里市
□暴風警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　16日明け方から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■神崎町
□暴風警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■多古町
□暴風警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■東庄町
□暴風警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■九十九里町
□暴風警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　16日明け方から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■芝山町
□暴風警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■横芝光町
□暴風警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　16日明け方から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■一宮町
□暴風警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　16日明け方から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■睦沢町
□暴風警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■長生村
□暴風警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　16日明け方から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■白子町
□暴風警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　16日明け方から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■長柄町
□暴風警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■長南町
□暴風警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■大多喜町
□暴風警報
　16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　風向　北東
　最大風速　30m/s

■御宿町
□暴風警報
　16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　16日昼前
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s

□波浪警報
　17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　予想最大波高　10m

■鋸南町
□暴風警報
　16日明け方から16日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　16日昼前
　風向　北東
・陸上
　最大風速　30m/s
・海上
　最大風速　40m/s
□波浪警報
　17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日昼過ぎ
　予想最大波高　10m