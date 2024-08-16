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気象台は、午前0時41分に、波浪警報を日立市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、大洗町、東海村に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】茨城県・日立市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、大洗町、東海村に発表

南部では16日明け方から、北部では16日朝から、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■日立市
□波浪警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m

■高萩市
□波浪警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m

■北茨城市
□波浪警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m

■ひたちなか市
□波浪警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m

■鹿嶋市
□波浪警報
　16日明け方から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■神栖市
□波浪警報
　16日明け方から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■鉾田市
□波浪警報
　16日明け方から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夕方
　予想最大波高　10m

■大洗町
□波浪警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m

■東海村
□波浪警報【発表】
　16日朝から17日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　10m