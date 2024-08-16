【波浪警報】茨城県・日立市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、大洗町、東海村に発表
気象台は、午前0時41分に、波浪警報を日立市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、大洗町、東海村に発表しました。
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南部では16日明け方から、北部では16日朝から、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■日立市
□波浪警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m
■高萩市
□波浪警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m
□波浪警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m
■ひたちなか市
□波浪警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m
■鹿嶋市
□波浪警報
16日明け方から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■神栖市
□波浪警報
16日明け方から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■鉾田市
□波浪警報
16日明け方から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夕方
予想最大波高 10m
■大洗町
□波浪警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m
■東海村
□波浪警報【発表】
16日朝から17日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 10m