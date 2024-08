【ハッピーセット「ポケモン」第2弾】発売日:8月16日~価格:490円~ (一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)

日本マクドナルドは、全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にてハッピーセット「ポケモン」のおもちゃ第2弾を本日8月16日より期間限定で展開する。価格は490円より(一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)。

「ポケモン」のハッピーセットは8月9日より提供が行なわれており、本日より登場する第2弾のおもちゃにはRPG「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」よりクワッスをモチーフにしたみずでっぽうや、ニャオハの望遠鏡が登場。さらに、キャプテンピカチュウのローラーのおもちゃと、モンスターボールをかたどったコンパスがラインナップされる。

また、8月17日と18日の週末にかけてはアミューズメントマシン「ポケモンフレンダ」で遊べる「マクドナルドオリジナル フレンダピック」のプレゼントも実施される。

ハッピーセット「ポケモン」

第2弾:8月16日(金)~8月22日(木)

クワッスのみずでっぽう

クワッスの口から水が飛び出る水鉄砲。水中でクワッスを数回押して、水を吸い込ませ、水の外でボディを押すと、口から水を噴射する。モンスターボール柄の的がセットになっている。

ニャオハの望遠鏡

ものを大きく見ることができる、望遠鏡のおもちゃ。

キャプテンピカチュウのころころローラー

砂や粘土などの上を走らせると電気の絵柄の跡がつく、ローラーのおもちゃ。

モンスターボールコンパス

モンスターボールの形をしたコンパスのおもちゃ。コンパスが示す方向に何があるかを確認することができる。

週末プレゼントも実施

8月17日・18日の2日間は週末プレゼントとして、ハッピーセット「ポケモン」を1セット購入につき、アミューズメントマシン「ポケモンフレンダ」で遊べる「マクドナルドオリジナル フレンダピック」がもらえる。

【ピカチュウ】【ウェーニバル】【オーガポン】【ウインディ】【ラウドボーン】【マスカーニャ】

※画像はイメージです。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.

(C)2024 McDONALD’S

(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。