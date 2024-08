EXILEなどが所属する芸能事務所・LDHの8人組ガールズ・パフォーマンスグループ Girls²(ガールズガールズ)が、新EP『寄り道 -Take it easy baby-』をリリースし、その新ビジュアルが公開されました。

約1万人を動員したGirls²『We are Girls² -The Live-』の公演でも披露されたリード曲『寄り道 -Take it easy baby-』。そのEPの新ビジュアルは、ストリートスナップ風で、街角で寄り道をするような等身大の姿が表現されています。

Girls²は2019年6月にメジャーデビューしたガールズ・パフォーマンスグループ。アーティスト活動だけにとどまらず、俳優、モデル、アニメ声優など、多岐にわたる幅広い活動をしています。