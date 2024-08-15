¡ÚÂç±«·ÙÊó¡ÛÅìµþÅÔ¡¦»°ÂðÂ¼¡¢¸æÂ¢ÅçÂ¼¡¢È¬¾æÄ®¡¢ÀÄ¥öÅçÂ¼¤ËÈ¯É½
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å10»þ22Ê¬¤Ë¡¢Âç±«·ÙÊó¡ÊÅÚº½ºÒ³²¡Ë¤ò»°ÂðÂ¼¡¢¸æÂ¢ÅçÂ¼¡¢È¬¾æÄ®¡¢ÀÄ¥öÅçÂ¼¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Ë½É÷·ÙÊó¤ò»°ÂðÂ¼¡¢¸æÂ¢ÅçÂ¼¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚÂç±«·ÙÊó¡ÛÅìµþÅÔ¡¦»°ÂðÂ¼¡¢¸æÂ¢ÅçÂ¼¡¢È¬¾æÄ®¡¢ÀÄ¥öÅçÂ¼¤ËÈ¯É½
°ËÆ¦½ôÅçÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äË½É÷¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ËÆ¦½ôÅçËÌÉô¡¢°ËÆ¦½ôÅçÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£»°ÂðÂ¼
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡16ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é16ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¢¢ÇÈÏ²·ÙÊó
¡¡16ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡16ÆüÌÀ¤±Êý
¡¡Í½ÁÛºÇÂçÇÈ¹â¡¡10m
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡16ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é16ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¢¢Ë½É÷·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡16ÆüÌÀ¤±Êý¤«¤é16ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡16ÆüÄ«
¡¡É÷¸þ¡¡ËÌÀ¾
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡40m/s
¢¢ÇÈÏ²·ÙÊó
¡¡16ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡16ÆüÌÀ¤±Êý
¡¡Í½ÁÛºÇÂçÇÈ¹â¡¡10m
¢£È¬¾æÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡16ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é16ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡3»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡100mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡16ÆüÌÀ¤±Êý
¢¢Ë½É÷·ÙÊó
¡¡16ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡16ÆüÌ¤ÌÀ
¡¡É÷¸þ¡¡ËÌ
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡40m/s
¢¢ÇÈÏ²·ÙÊó
¡¡16ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡16ÆüÌ¤ÌÀ
¡¡Í½ÁÛºÇÂçÇÈ¹â¡¡10m
¢£ÀÄ¥öÅçÂ¼
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡16ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é16ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¢¢Ë½É÷·ÙÊó
¡¡16ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡16ÆüÌ¤ÌÀ
¡¡É÷¸þ¡¡ËÌ
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡40m/s
¢¢ÇÈÏ²·ÙÊó
¡¡16ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡16ÆüÌ¤ÌÀ
¡¡Í½ÁÛºÇÂçÇÈ¹â¡¡10m