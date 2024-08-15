¹â¹»ÌîµåÂç¹¥¤·Ý¿Í¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦?¡×¹Ã»Ò±à2²óÀï¤ò½ª¤¨¤ÆºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡©
¡¡¹â¹»ÌîµåÂç¹¥¤·Ý¿Í¤Î¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¤¿¤±¤·¤¬YouTube¡Ö¤«¤ÃÈôBASE!¡¡BALL¡¡CHANNEL¡×¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2²óÀï¤ò½ª¤¨¤Æ¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¶¯¹ë¹»¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡2²óÀï¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¤Ï¡ÖÀÄ¿¹»³ÅÄ¤¬¶¯¤¤¡ª¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¨¡¼¥¹¤Î´Ø¡Ê¹À°ìÏº¡Ë¤¯¤ó¤ÏÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£ÂÇ¼Ô¿Ø¤â¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅêÂÇ¤È¤â¤ËÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¯¤ËÌî¼ê¿Ø¤Ï²ÜÌ¾æÆ¿Í¡¢µÆÃÓ°Ë¿¿¡¢º´Æ£Î´¼ù¡¢º´Æ£Þ«»ËÏº¤Î2Ç¯À¸4¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¡¢¡ÖÅö¤¿¤ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2Ç¯À¸¤Ç7ÂÇÅÀ¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Î¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¥Ç¥«²á¤®¤ë¡£À¨¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î¤¨¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤È¸½»þÅÀ¤ÎÍ¥¾¡ºÇÍÎÏ¤Ë¿ä¤·¤¿¡£