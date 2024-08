人気シリーズ『トムとジェリー』が来年85周年を迎えることを記念した<トムとジェリー展>が開催されることを受けて、阪急電車によるオリジナルのラッピング列車が8月23日(金)より運行される。開催期間中は阪急電車全線、阪急バスが1日乗り放題となるオリジナルデザインの乗車券販売や、スタンプラリーの開催など、さまざまな企画も用意されている。『トムとジェリー』シリーズは、1940年に発表された短編アニメーションに端を発する大人気シリーズ。お調子者でおっちょこちょいなネコのトムがネズミのジェリーを追い回すも、ジェリーの機転によっていつも返り討ちにあうドタバタ劇で、老若男女問わずに愛され続けている。

そんな『トムとジェリー』が2025年に誕生85周年を迎えるにあたって、今年はさまざまなお祝い企画が展開されている。そのひとつとして、阪急電車では8月23日(金)からオリジナルのラッピング列車「トムとジェリー号」の運行が開始。神戸線・宝塚線・京都線の各路線で1編成ずつ運行され、それぞれ限定デザインが用意されている。また、車内ポスターやドアステッカー、天井ステッカーなど、車内にも世界観を味わうことのできる装飾が施されており、車内を隈なく見渡すことでジェリーを探すトムの心地を味わうことができそうだ。9月4日(水)からは阪急沿線の該当ポイントを巡ることによってオリジナルカードケースをゲットできるスタンプラリーも実施される。その際に便利なのが1日乗車券だ。オリジナルデザインのこの乗車券を購入すれば、阪急電車全線と阪急バスの1日乗り放題となる。TOM AND JERRY and all related characters and elements (C)& TM Turner Entertainment Co. (s24)/(C)Hankyu Corp.