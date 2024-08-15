ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£³¡¥£¹£²£µ¡ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó
ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£³¡¥£¹£²£µ¡ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó
³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:47¡Ë¡Ê%¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 4.080¡Ê+0.125¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡3.925¡Ê+0.089¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.189¡Ê+0.064¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.237¡Ê+0.057¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡3.903¡Ê+0.078¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.080¡Ê+0.056¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡3.875¡Ê-0.055¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡0.830¡Ê+0.015¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª
³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:47¡Ë¡Ê%¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 4.080¡Ê+0.125¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡3.925¡Ê+0.089¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.189¡Ê+0.064¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.237¡Ê+0.057¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡3.903¡Ê+0.078¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.080¡Ê+0.056¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡3.875¡Ê-0.055¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡0.830¡Ê+0.015¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª