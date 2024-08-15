Æ±Î½¤Ï»ØÀè¤Þ¤Ç¥Ô¥«¥Ô¥«¡£¥è¥ì¥è¥ì¤ÎÉþ¤òÃå¤¿¼«Ê¬¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦
Æ±À³Ãæ¤ÎÈà»á¤«¤éÆÍÁ³¤ÎÏ¢Íí¡£¡ÖÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È!?¡¿»ä¤ò¤È¤êÌá¤¹¤Þ¤Ç¤Î¤Õ¤·¤®¤Ê3Æü´Ö¡Ê1¡Ë
¡ÖÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹ º£¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤·¤Ð¤é¤¯°ì¿Í¤Ç¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×½ÐÄ¥¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ½Äê¤ÎÆü¤Ë¡¢Èà¤«¤éÆÏ¤¤¤¿°ìÄÌ¤Î¥á¡¼¥ë¡££µÇ¯´ÖÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢½ÐÄ¥Á°¤â¥Õ¥Ä¡¼¤Ë³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¤Ê¤¼¡©
Èà¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·»Ï¤á¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥Á¥ã¥³¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÆ§¤ß¤Ä¤Ö¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡Ä¡£Æ±Î½¤ä¿ÆÍ§¤ÈÏÃ¤¹Ãæ¤Ç¡¢¼çÂÎÀ¤Î¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¤Ê¤¬¤é¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÀîÀ¥¤Ï¤ëÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø»ä¤ò¤È¤êÌá¤¹¤Þ¤Ç¤Î¤Õ¤·¤®¤Ê£³Æü´Ö¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡áÀîÀ¥¤Ï¤ë¡¿¡Ø»ä¤ò¤È¤êÌá¤¹¤Þ¤Ç¤Î¤Õ¤·¤®¤Ê£³Æü´Ö¡Ù