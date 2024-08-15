ÆîÉô¡¦ÂæÆî»Ô¤Ê¤É¤òÁö¤ë3Ï©Àþ¤ËÅÅµ¤¥Ð¥¹ÅêÆþ ÅÓÃæ¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¹Ô
¡ÊÂæÆîÃæ±û¼Ò¡ËÆîÉô¡¦ÂæÆî»Ô¤Ê¤É¤òÁö¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹3Ï©Àþ¤Ç¡¢¸òÄÌÉô¡Ê¸òÄÌ¾Ê¡Ë¤ÎÊä½õ¤ò¼õ¤±¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿ÅÅµ¤¥Ð¥¹18Âæ¤Î±¿¹Ô¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÏ©Àþ¤âÅÓÃæ¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¡£
ÂæÆî»ÔÀ¯ÉÜ¤¬15Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÅµ¤¥Ð¥¹¤ÏÂæÏÑ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö²ÚÆÁÆ°Ç½²Êµ»¡×¤¬¿·Â¤¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¡¢¸òÄÌÉô¤Ê¤É¤«¤é1ÂæÅö¤¿¤ê700ËüÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó3200Ëü±ß¡Ë¤ÎÊä½õ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅÅµ¤¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆîÉô¡¦²ÅµÁ¸©¤Î¹âÅ´²ÅµÁ±Ø¤ÈÂæÆî»Ô¤Î²ÂÎ¤¤ò·ë¤Ö¥ª¥ì¥ó¥¸9ÈÖ¥Ð¥¹¤È¥ª¥ì¥ó¥¸9-1ÈÖ¥Ð¥¹¡¢Æ±»Ô¤ÎÂæÆî¥Ð¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÆ±»Ô¤ÎËãÆ¦¤ò·ë¤Ö¥ª¥ì¥ó¥¸13ÈÖ¥Ð¥¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÅÓÃæ¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¹ñÆ»1¹æ¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¡£
Æ±»Ô¸òÄÌ¶É¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÅêÆþ¤ÇÆ±»Ô¤òÁö¤ëÅÅµ¤¥Ð¥¹¤Ï·×113Âæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£²«°ÎÅ¯¡Ê¤³¤¦¤¤¤Æ¤Ä¡ËÂæÆî»ÔÄ¹¤Ï¡¢»ÔÆâ¤òÁö¤ë¥Ð¥¹¤Î¤¦¤Á4Ê¬¤Î1°Ê¾å¤¬ÅÅµ¤¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡ÊÄ¥±É¾Í¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
ÂæÆî»ÔÀ¯ÉÜ¤¬15Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÅµ¤¥Ð¥¹¤ÏÂæÏÑ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö²ÚÆÁÆ°Ç½²Êµ»¡×¤¬¿·Â¤¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¡¢¸òÄÌÉô¤Ê¤É¤«¤é1ÂæÅö¤¿¤ê700ËüÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó3200Ëü±ß¡Ë¤ÎÊä½õ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅÅµ¤¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆîÉô¡¦²ÅµÁ¸©¤Î¹âÅ´²ÅµÁ±Ø¤ÈÂæÆî»Ô¤Î²ÂÎ¤¤ò·ë¤Ö¥ª¥ì¥ó¥¸9ÈÖ¥Ð¥¹¤È¥ª¥ì¥ó¥¸9-1ÈÖ¥Ð¥¹¡¢Æ±»Ô¤ÎÂæÆî¥Ð¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÆ±»Ô¤ÎËãÆ¦¤ò·ë¤Ö¥ª¥ì¥ó¥¸13ÈÖ¥Ð¥¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÅÓÃæ¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¹ñÆ»1¹æ¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¡£
Æ±»Ô¸òÄÌ¶É¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÅêÆþ¤ÇÆ±»Ô¤òÁö¤ëÅÅµ¤¥Ð¥¹¤Ï·×113Âæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£²«°ÎÅ¯¡Ê¤³¤¦¤¤¤Æ¤Ä¡ËÂæÆî»ÔÄ¹¤Ï¡¢»ÔÆâ¤òÁö¤ë¥Ð¥¹¤Î¤¦¤Á4Ê¬¤Î1°Ê¾å¤¬ÅÅµ¤¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡ÊÄ¥±É¾Í¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë