Æü·Ð225ÀèÊª¡§15Æü22»þ¡á590±ß¹â¡¢3Ëü7240±ß
¡¡15Æü22»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2024Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ590±ß¹â¤Î3Ëü7240±ß¤ÈµÞÆ¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü6726.64±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï513.36±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï6431Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2639¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ39.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï38.25¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37240¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+590¡¡¡¡¡¡¡¡6431
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37240¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+590¡¡¡¡¡¡110835
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2639¡¡¡¡¡¡¡¡ +39.5¡¡¡¡¡¡¡¡4490
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24230¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+380¡¡¡¡¡¡¡¡1010
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 602¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +11¡¡¡¡¡¡¡¡ 647
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2639¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ39.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï38.25¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37240¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+590¡¡¡¡¡¡¡¡6431
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 37240¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+590¡¡¡¡¡¡110835
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2639¡¡¡¡¡¡¡¡ +39.5¡¡¡¡¡¡¡¡4490
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24230¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+380¡¡¡¡¡¡¡¡1010
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 602¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +11¡¡¡¡¡¡¡¡ 647
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹