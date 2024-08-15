8¡¦22WBOAP¡¦S¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤òABEMAÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÇÛ¿®¡È¥¤¥±¥á¥ó¥Ü¥¯¥µ¡¼¡É¤¬²òÀâÅÐ¾ì
¡¡¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Ï15Æü¡¢22Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡ÖLifeTime¡¡Boxing¡¡Fights23¡×Á´»î¹ç¤òÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶½¹Ô¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ëWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¤ÏÆ±µé2°Ì¤ÎÎëÌÚÌ¹°¡Ê27¡á»ÖÀ®¡Ë¤ÈÆ±µé1°Ì¤ÇÆüËÜ¥æ¡¼¥¹Æ±µé²¦¼Ô¤ÎÅÏÊÕ³¤¡Ê21¡á¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±µé¤Î¥Û¡¼¥×¤È¤·¤ÆÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë12¾¡1ÇÔ1Ê¬¤±¤ÎÅÏÊÕ¤È¡¢5ÀïÁ´¾¡¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÎëÌÚÁª¼ê¤¬·ý¤ò¸ò¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¶½¹Ô¤Î²òÀâ¤ò¸µÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÌÚÂ¼µÈ¸÷¡Ê27¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£ÌÚÂ¼¤ÏºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎÆ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¡£ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤è¤ê1Ç¯´Ö¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹Ää»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£