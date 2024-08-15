ºäËÜ¡¢¸°»³¤é¥¤¥¿¥ê¥¢¹ç½É¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢26Ç¯¸ÞÎØ¤Ø
¡¡¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥¼¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¶¦Æ±¡ÛÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¶¯²½¹ç½É¤¬15Æü¡¢2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©Åßµ¨¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎý½¬µòÅÀ¤È¤Ê¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÉô¥Ð¥ì¡¼¥¼¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢½÷»Ò¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¤äÃË»Ò¤Î¸°»³Í¥¿¿¡¢¥Ú¥¢¤Î»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ´ü´ÖÃæ¤Ï¥ß¥é¥Î¤Ç¤Î¸ø¼°Îý½¬¤Î»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æ±»ÔÃæ¿´Éô¤«¤é¼Ö¤Ç1»þ´ÖÄøÅÙ¤Î¥Ð¥ì¡¼¥¼¤Ë¥¢¥¤¥¹¥ê¥ó¥¯¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Î»°±º²ÂÀ¸¡¢º´Æ£½Ù¡¢»³ËÜÁðÂÀ¡¢½÷»Ò¤Î»°¸¶Éñ°Í¡¢ÀéÍÕÉ´²»¡¢µÈÅÄÍÛºÚ¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÎµÈÅÄ±´ºÚ¡¢¿¹ÅÄ¿¿º»ÌéÁÈ¤â»²²Ã¤Î¹ç½É¤Ï14Æü¤«¤é3Æü´Ö¤ÎÆüÄø¡£