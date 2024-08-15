¥¿¥¤Í¿ÅÞÏ¢¹ç¡¢¼¡´ü¼óÁê¤Ë¥Ú¡¼¥È¥ó¥¿¥ó¹×¸¥ÅÞÅÞ¼ó¤Ç¹ç°Õ¡¡16ÆüÁª½Ð
Panu Wongcha-um¡¡Panarat Thepgumpanat
[¥Ð¥ó¥³¥¯ £±£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¿¥¤¤ÎÍ¿ÅÞÏ¢¹ç¤Ï£±£µÆü¡¢ºÇÂçÍ¿ÅÞ¡¦¹×¸¥ÅÞ¤Î¥Ú¡¼¥È¥ó¥¿¥óÅÞ¼ó¡Ê£³£·¡Ë¤ò¿·¼óÁê¸õÊä¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
²¼±¡¤Ç£±£¶Æü¤Ë¤âÁª½ÐÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¥Ú¡¼¥È¥ó¥¿¥ó»á¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·¥ó¸µ¼óÁê¤ÎÌ¼¤Ç¥¤¥ó¥é¥Ã¥¯¸µ¼óÁê¤Î¤á¤¤¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£Áª½Ð¤µ¤ì¤ì¤Ð¥Á¥Ê¥ï¥Ã¥È°ìÂ²¤«¤é£³¿ÍÌÜ¡¢¥¤¥ó¥é¥Ã¥¯»á¤Ë¼¡¤¤¤Ç£²¿ÍÌÜ¤Î½÷À¼óÁê¤È¤Ê¤ë¡£
ºÛÈ½½êÌ¿Îá¤Ë¤è¤ë¥»¥¿¡¼¼óÁê¤Î¼º¿¦¸å¡¢¹×¸¥ÅÞ¤ÏÍ¿ÅÞÏ¢¹ç¤Î¼¡´ü¼óÁê»Ù»ý¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡££±£±ÅÞ¤«¤é¤Ê¤ëÍ¿ÅÞÏ¢¹ç¤Ï¡¢²¼±¡¤Ç£³£±£´µÄÀÊ¤òÍ¤·¡¢¤¦¤Á£±£´£±µÄÀÊ¤Ï¹×¸¥ÅÞ¤À¡£¼óÁêÁª½Ð¤Ë¤Ï£´£¹£³µÄÀÊ¤Î²áÈ¾¿ô¤Î»¿À®¤¬É¬Í×¡£