´°·ë¤«¤é3Ç¯¤Ç¥¢¥Ë¥á²½¡£¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Ìµ¿ô¤Î¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤Æºî¤ë¡Øµ¿»÷¥Ï¡¼¥ì¥à¡Ù
¡¡ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢¼þ°Ï¤«¤é¥â¥Æ¥â¥Æ¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ï¡¼¥ì¥à¡×¾õÂÖ¤ò³éË¾¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¼ÂºÝ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¿Í¤«¤é¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Amazon¤Ç¡Øµ¿»÷¥Ï¡¼¥ì¥à¡Ù¤ò¸«¤ë
¡¡¤À¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ³Ê¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Çµ¿»÷Åª¤Ê¥Ï¡¼¥ì¥à¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Þ¥ó¥¬¤ÏËÜºî¡Øµ¿»÷¥Ï¡¼¥ì¥à¡Ù¡ÊÀÆÆ£¤æ¤¦/¾®³Ø´Û¡Ë°Ê³°¤Ë¤ÏÃæ¡¹»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½÷¤Î»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡¢¤Ê¤É¤È»×¤¦¤Ê¤«¤ì¡£ËÜºî¤Ë¤ÏÃ±ÆÈ¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Î·ãÎõ¤ÊÇË²õÎÏ¤¬Èë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡±é·àÉô¤Î¥Û¡¼¥×¡¦¼·ÁÒÑÛ¡Ê¤Ê¤Ê¤¯¤é¡¦¤ê¤ó¡Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸±é·àÉô¤ÇÂçÆ»¶ñÃ´Åö¤ÎÀèÇÚ¡¦ËÌÉÍ±ÍÆó¡Ê¤¤¿¤Ï¤Þ¡¦¤¨¤¤¤¸¡Ë¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥ì¥à¤È¤«Ì´¤ß¤ë¤³¤È¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤µ¡×¤È¤¤¤¦²¿µ¤¤Ê¤¤È¯¸À¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤ÎÁ°¤Ç¾®°Ëâ¡¢¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡¢¥¯¡¼¥ë·Ï¡Ä¡Ä¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ³Ê¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÀ³Ê¤ò¤·¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤ª¤Î¤º¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·ËÜºî¤Ç¤ÏÑÛ¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢Â©¤Ä¤¯²Ë¤Ê¤¯ÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢º£ÅÙ»ä¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤Ã¤«¡©¡×¤È¾®°ËâÅª¤ËÄ©È¯¤·¤Æ¤¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Ä¾¸å¤Ë¡ÖÊÌ¤Ë¥¢¥ó¥¿¤¿¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤Ã¡ª¡×¤ÈÃÑ¤¸¤é¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÆÉ¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤âÈà½÷¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¡£¼«Á³¤È¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï²¿ÇÜ¤Ë¤âËÄ¤ì¤¢¤¬¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÑÛ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö±éµ»¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎºÛ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤é¾È¤ì¤Æ¸À¤¤¤è¤É¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÃÑ¤º¤«¤·¤¤¥»¥ê¥Õ¤Ê¤É¤â¼«Á³¤È»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÃË¤Ç¤¢¤ëÀèÇÚ¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¤Ä¤é¤ì¤Æ±éµ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤Ç¤â¡Ä¼·ÁÒ¤Î¤Û¤¦¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡×¤Ê¤ó¤Æ¥»¥ê¥Õ¤¬¥Ý¥í¤Ã¤ÈÈô¤Ó½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢¥¥å¥ó¤È¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¤ò¤ä¤¹¤ä¤¹¤ÈÈô¤Ó¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÃËÀ¤Ë¤â½÷À¤Ë¤â»É¤µ¤ë±Ô¤¤¥»¥ê¥Õ¤Î¿ô¡¹¡£¤·¤«¤âËÜºî¤Ï4¥Ú¡¼¥¸¤Ç1ÏÃ¤È¤¤¤¦¹½Â¤¾å¡¢¤½¤ó¤Ê»É¤µ¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬ÇÈ¾õ¹¶·â¤Î¤è¤¦¤Ë·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£½ù¡¹¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯2¿Í¤Î´Ø·¸¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¡Øµ¿»÷¥Ï¡¼¥ì¥à¡Ù¤ÏÀÆÆ£¤æ¤¦»á¤¬2018Ç¯¤«¤éSNS¤ËÅê¹Æ ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥¬¤À¤Ã¤¿¡£Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢2019Ç¯¤«¤é¤Ï»¨»ï¡Ö¥²¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î¸å¡¢2021Ç¯3·î¤ËÏ¢ºÜ¤ÏÌµ»ö´°·ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ´°·ë¤«¤é2Ç¯¤Î·îÆü¤¬¤¿¤Ã¤¿2023Ç¯4·î¡¢ËÜºî¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ï¢ºÜ´°·ë¸å¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£¥¢¥Ë¥á¤Ï2024Ç¯7·î¤«¤éÊü±ÇÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡¢ÑÛ¤ò±é¤¸¤ëÁá¸«º»¿¥¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÑÛ¤¬¸«¤»¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿À¼¤ò±é¤¸Ê¬¤±¡¢Ëü²Ú¶À¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤µ¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¼¤Ò¤È¤âÀ¼¤Î±éµ»¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥áÊü±ÇÃæ¤Îº£¡¢¸¶ºî¤È¥¢¥Ë¥á¤ò°ì½ï¤Ë´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Øµ¿»÷¥Ï¡¼¥ì¥à¡Ù¤Î°ÒÎÏ¤ò¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£