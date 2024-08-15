Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤Î¡ÖµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡× ÃÏ¿Ì¤«¤é1½µ´Ö·Ð²á¤Î8·î15Æü¸á¸å5»þ¤ÇÃí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±½ªÎ»¡ÚÆÁÅç¡Û
¡Ê¾¾Â¼¾Í»ËËÉºÒÃ´ÅöÁê¡Ë
¡ÖÃÏ¿Ì³èÆ°¤äÃÏ³ÌÊÑÆ°¤ËÆÃÃÊ¤ÎÊÑ²½¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÃí°Õ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤µ¤¤Û¤É17»þ¤ò»ý¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
8·î8Æü¤ÎÃÏ¿Ì¤ò¼õ¤±¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤Î¡ÖµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤ÆÈ¯É½¤·¡¢Æüº¢¤ÎÈ÷¤¨¤ÎºÆ³ÎÇ§¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¯À¸¤«¤é°ì½µ´Ö¤¬·Ð²á¤·¡¢ÆÃÃÊ¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¾¾Â¼ËÉºÒÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ï8·î15Æü¸á¸å5»þ¤ÇÃí°Õ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾¾Â¼¾Í»ËËÉºÒÃ´ÅöÁê¡Ë
¡Ö¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Æ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀ¸³è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÆüº¢¤«¤é¤ÎÃÏ¿Ì¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£