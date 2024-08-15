³ÚÅ·¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ç5³äÉüµ¢Æ¨¤¹¡ÄÎëÌÚæÆ¤ÎÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ»î¹ç¡Ö28¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×
¡û ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ 3x ¡Ý 2 ³ÚÅ· ¡ü
¡ãÀï¡¦µþ¥»¥éDÂçºå¡ä
¡¡³ÚÅ·¤Ï¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤ÇÆ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢¾¡¤Ê¤é¤º¡£Ï¢¾¡¤Ï¡Ö2¡×¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢ºÆ¤Ó¼Ú¶â2¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·ÂÇÀþ¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯¡¦郄Åç¤ÎÁ°¤Ë5²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â1ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²ó¡¢Æó»à¤«¤é3ÈÖ¡¦Ã¤¸Ê¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯°¤Éô¤Ïº¸Á°ÂÇ¤Ç¤Ä¤Ê¤®°ì¡¢ÆóÎÝ¡£Æó»à¤«¤éºî¤Ã¤¿¹¥µ¡¤Ç5ÈÖ¡¦ÎëÌÚÂç¤¬º¸Ãæ´ÖÆÍÇË¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á2¡Ý1¤ÈµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î´ß¤Ï½é²ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤â¡¢2²ó°Ê¹ß¤ÏÍ×½ê¤òÄù¤á6²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿7²ó¤«¤é·ÑÅê¤ËÆþ¤ê¡¢7²ó¤Ï2ÈÖ¼ê¤ÎÆ£Ê¿¤¬¥¼¥í¤ò¹ï¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢8²ó¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿3ÈÖ¼ê¡¦ÎëÌÚæÆ¤¬Æó»àÆóÎÝ¤Ç2ÈÖ¡¦ÍèÅÄ¤Ëº¸Ãæ´ÖÆÍÇË¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤ÓÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£ÎëÌÚæÆ¤Î¼ºÅÀ¤Ï4·î17Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï°ÊÍè¡¢Ìó4¥õ·î¤Ö¤ê¡£µåÃÄµÏ¿¹¹¿·Ãæ¤À¤Ã¤¿Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ»î¹ç¤Ï¡Ö28¡×¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î9²ó¤Ï4ÈÖ¼ê¤ÎÅÏÊÕæÆ¤¬Ìµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢7ÈÖ¡¦¹ÈÎÓ¤Ë°ìÎÝÀþ¤òÈ´¤±¤ëÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£ÂÇÀþ¤Ï°ì»þ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤ï¤º¤«3°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¡¢ÅÏÊÕæÆ¤Ïº£µ¨½é¹õÀ±¡Ê5¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡ãÀï¡¦µþ¥»¥éDÂçºå¡ä
¡¡³ÚÅ·¤Ï¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤ÇÆ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢¾¡¤Ê¤é¤º¡£Ï¢¾¡¤Ï¡Ö2¡×¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢ºÆ¤Ó¼Ú¶â2¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·ÂÇÀþ¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯¡¦郄Åç¤ÎÁ°¤Ë5²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â1ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²ó¡¢Æó»à¤«¤é3ÈÖ¡¦Ã¤¸Ê¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯°¤Éô¤Ïº¸Á°ÂÇ¤Ç¤Ä¤Ê¤®°ì¡¢ÆóÎÝ¡£Æó»à¤«¤éºî¤Ã¤¿¹¥µ¡¤Ç5ÈÖ¡¦ÎëÌÚÂç¤¬º¸Ãæ´ÖÆÍÇË¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á2¡Ý1¤ÈµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î9²ó¤Ï4ÈÖ¼ê¤ÎÅÏÊÕæÆ¤¬Ìµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢7ÈÖ¡¦¹ÈÎÓ¤Ë°ìÎÝÀþ¤òÈ´¤±¤ëÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£ÂÇÀþ¤Ï°ì»þ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤ï¤º¤«3°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¡¢ÅÏÊÕæÆ¤Ïº£µ¨½é¹õÀ±¡Ê5¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£