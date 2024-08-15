8月15日午後8時20分ごろ、神奈川県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。気象庁によりますと、震源地は神奈川県西部で、震源の深さは約10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。

【写真を見る】神奈川で最大震度4 東京、埼玉などで震度2 静岡でも揺れ観測 マグニチュード4.4の地震 津波の心配なし【地震情報】

最大震度4を観測したのは、神奈川県中井町です。また、静岡県内では、熱海市、伊豆の国市、東伊豆町、函南町、沼津市、富士宮市、富士市、御殿場市、小山町で震度1を観測しました。

【各地の震度詳細】

■震度4

□神奈川県

中井町

■震度3

□神奈川県

相模原緑区 小田原市 秦野市 厚木市 伊勢原市 神奈川大井町 松田町 山北町 愛川町 清川村 平塚市

■震度2

□神奈川県

相模原中央区 南足柄市 開成町 箱根町 真鶴町 湯河原町 横浜磯子区 横浜戸塚区 横浜緑区 横浜瀬谷区 川崎宮前区 藤沢市 茅ヶ崎市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 寒川町 大磯町 二宮町

□埼玉県

所沢市

□東京都

八王子市 町田市 小金井市 日野市 国分寺市

□山梨県

富士川町 大月市 上野原市 道志村 富士河口湖町

■震度1

□静岡県

熱海市 伊豆の国市 東伊豆町 函南町 沼津市 富士宮市 富士市 御殿場市 小山町

□神奈川県

横浜鶴見区 横浜中区 横浜南区 横浜保土ケ谷区 横浜金沢区 横浜港北区

横浜港南区 横浜旭区 横浜泉区 横浜青葉区 川崎川崎区 川崎中原区 川崎麻生区 横須賀市 鎌倉市 三浦市

□埼玉県

さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま桜区 さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区 川越市 川口市 飯能市 春日部市 狭山市 入間市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 富士見市 坂戸市 鶴ヶ島市 日高市 毛呂山町 川島町 宮代町 本庄市 東松山市 吉見町 埼玉美里町

□東京都

武蔵野市 東京府中市 昭島市 調布市 小平市 東村山市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 西東京市 瑞穂町 東京千代田区 東京中央区 東京新宿区 東京文京区 東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区 東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区 青梅市 あきる野市 日の出町

□山梨県

甲府市 山梨北杜市 笛吹市 甲州市 中央市 富士吉田市 都留市 忍野村 山中湖村 小菅村 丹波山村

□長野県

小海町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。