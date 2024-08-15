神奈川で最大震度4 東京、埼玉などで震度2 静岡でも揺れ観測 マグニチュード4.4の地震 津波の心配なし【地震情報】
8月15日午後8時20分ごろ、神奈川県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。気象庁によりますと、震源地は神奈川県西部で、震源の深さは約10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。
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最大震度4を観測したのは、神奈川県中井町です。また、静岡県内では、熱海市、伊豆の国市、東伊豆町、函南町、沼津市、富士宮市、富士市、御殿場市、小山町で震度1を観測しました。
【各地の震度詳細】
■震度4□神奈川県 中井町
■震度3□神奈川県 相模原緑区 小田原市 秦野市 厚木市 伊勢原市 神奈川大井町 松田町 山北町 愛川町 清川村 平塚市
■震度2□神奈川県 相模原中央区 南足柄市 開成町 箱根町 真鶴町 湯河原町 横浜磯子区 横浜戸塚区 横浜緑区 横浜瀬谷区 川崎宮前区 藤沢市 茅ヶ崎市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 寒川町 大磯町 二宮町
□埼玉県所沢市
□東京都八王子市 町田市 小金井市 日野市 国分寺市
□山梨県富士川町 大月市 上野原市 道志村 富士河口湖町
■震度1□静岡県 熱海市 伊豆の国市 東伊豆町 函南町 沼津市 富士宮市 富士市 御殿場市 小山町
□神奈川県横浜鶴見区 横浜中区 横浜南区 横浜保土ケ谷区 横浜金沢区 横浜港北区 横浜港南区 横浜旭区 横浜泉区 横浜青葉区 川崎川崎区 川崎中原区 川崎麻生区 横須賀市 鎌倉市 三浦市
□埼玉県さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま桜区 さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区 川越市 川口市 飯能市 春日部市 狭山市 入間市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 富士見市 坂戸市 鶴ヶ島市 日高市 毛呂山町 川島町 宮代町 本庄市 東松山市 吉見町 埼玉美里町
□東京都武蔵野市 東京府中市 昭島市 調布市 小平市 東村山市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 西東京市 瑞穂町 東京千代田区 東京中央区 東京新宿区 東京文京区 東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区 東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区 青梅市 あきる野市 日の出町
□山梨県甲府市 山梨北杜市 笛吹市 甲州市 中央市 富士吉田市 都留市 忍野村 山中湖村 小菅村 丹波山村
□長野県小海町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新たな情報が発表され次第、情報を更新します。