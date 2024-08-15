魔裟斗、トップボディビルダーと“筋肉”のコラボ ファンから「エグい」の声
元K‐1世界王者でタレントの魔裟斗が15日、インスタグラムを更新。2019年に『男子日本ボディビル選手権』を制したトップボディビルダーでタレント、YouTuberの横川尚隆と2ショットを披露し、反響を集めた。
【写真】魔裟斗＆トップボディビルダー横川尚隆、“ムキムキ”2ショット
魔裟斗は「5キロの肉を横川と食べてきた！ #魔裟斗 #横川尚隆 #魔裟斗チャンネル」とつづり、お互いタンクトップ姿で美味しそうな肉の塊を前にする姿を披露。肉だけではなく2人の圧倒的な筋肉にも釘付けだ。
そんな投稿にファンからは「キン肉マン2人で食べきれましたか!?」「2人でも5kgは凄まじいですね、、」「肉が似合う2人」「めっちゃ食べますね笑笑」などの声が寄せられた。
魔裟斗は1979年3月10日生まれ。「K-1 WORLD MAX」2003、2008の世界王者。生涯戦績：63戦55勝（25KO）6敗2分。
引用：「魔裟斗」インスタグラム（@masato.official）
【写真】魔裟斗＆トップボディビルダー横川尚隆、“ムキムキ”2ショット
魔裟斗は「5キロの肉を横川と食べてきた！ #魔裟斗 #横川尚隆 #魔裟斗チャンネル」とつづり、お互いタンクトップ姿で美味しそうな肉の塊を前にする姿を披露。肉だけではなく2人の圧倒的な筋肉にも釘付けだ。
魔裟斗は1979年3月10日生まれ。「K-1 WORLD MAX」2003、2008の世界王者。生涯戦績：63戦55勝（25KO）6敗2分。
引用：「魔裟斗」インスタグラム（@masato.official）