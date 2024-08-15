¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡¡G1¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¡3ÆüÌÜ¡ÛÁë¾ìÀé²ÃÍê¡¡È´·²¤ÎÆ°¤¤ÇÆó¼¡Í½Áª¿Ê½Ð
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿¡ÖÂè67²ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â6100Ëü±ß¡Ë¤È¡Ö½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â310Ëü±ß¡Ë¤Ï15Æü¡¢Ê¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¤Ç3ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¡£2R¤ÇÁë¾ìÀé²ÃÍê¡Ê32¡áµþÅÔ¡¦100´ü¡Ë¤¬ºÇ½ª¥Ð¥Ã¥¯4ÈÖ¼ê¤«¤é·þ¤ê¾å¤¬¤ê¡¢10ÉÃ8¤ÎÇË³Ê¥¿¥¤¥à¤ÇÆó¼¡Í½Áª¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÁ°¡¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô¤¯¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÆ§¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤Î¥ª¥ê¥ª¥ó¾Þ¤ÏÃ±µ³¤Ç8Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥ó¤ÎÁö¤ê¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Þ¡¼¥¯¤Î»³ÅÄµ×ÆÁ¤Ï¡ÖÄ¾Á°¤Î¹ç½É¤Î»þ¤«¤éÁë¾ì·¯¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¯¤µ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸å¤Ë°úÂà¤·¤¿µþÅÔ¤ÎÀèÇÚ¡¦Â¼¾åµÁ¹°»á¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿É½¾ð¤À¤Ã¤¿¤¬¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡4ÆüÌÜ¤ÎÆó¼¡Í½Áª5R¤Ç¤â·ãÁöÉ¬»ê¤À¡£