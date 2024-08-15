¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¢¥á¥¤¥¯Á°¸å¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡ÖÆ±¤¸¿Í¤Ç¤¹¥è!!¡× ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÈ©¤¬¤¹¤´¤¯åºÎï¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡¡²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¢36ºÐ»þ¤Î»Ñ¤ò¸ø³«
¡¡¾®Ìø¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ØÆ±¤¸¿Í⁉️¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥ï¥¿¥¯¥· ÎÉ¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹!! ¤³¤Î¿Í¤È¢¬¢¬¢¬ ¤³¤Î¿Í¤È¢¢¢ Æ±¤¸¿Í!?¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤ë¡£
¡¡Á°¼Ô¤Ï¥á¥¤¥¯Á°¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼ÖÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡¢¸å¼Ô¤Ï¡Ø¥Þ¥ëÈë¤ÎÌ©»Ò¤µ¤ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç±é¤¸¤ë¶å¾ò¸Þ½½Îë¤Î»Ñ¡£¤½¤ÎÁ°¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¡ØÌÜÎÏ¡Ù¡Ä¤¬À¨¤¤¤È¸À¤Ã¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤¬²Ä°¦¤¤¥ë¥ß¤Á¤ã¤ó¡¢¥á¥¤¥¯¤ÇÍÅ±ð¤Ê¥ë¥ß¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥ë¥ß»Ò¤µ¤ó¤ÎÁÇ¤Ã¤Ô¤ó¡¢¤ªÈ©¤¬¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²½¾Ñ±Ç¤¨¤Î¥ë¥ß¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¤Ç¤¹¡Á ¤É¤Á¤é¤âÂç¹¥¤¤Ê¥ë¥ß»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£