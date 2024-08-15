¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¡BTSÂç¶¿³«ÀßµÇ°Âç¶¿ÍÕ·îÇÕ¡Ûº´Æ£Î´ÂÀÏº¡¡SG¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¾¡¤Ã¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë
¡¡¡ãÂ¿ËàÀî12RÍ¥¾¡Àï¡ä¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î6Æü´Ö¥·¥ê¡¼¥º¡ÖBTSÂç¶¿³«ÀßµÇ°Âè26²óÂç¶¿ÍÕ·îÇÕ¡×¤Ï15Æü¡¢10¡Á12R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Í½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤Î¿ù»³µ®Çî¤Ï¡¢½àÍ¥¾¡Àï11R¤Ç5Ãå¡£2°ÌÄÌ²á¤Îº´Æ£Î´ÂÀÏº¡Ê30¡áÅìµþ¡Ë¤ÏÆ±12R¤ò1Ãå¤Ê¤éÍ¥¾¡Àï¤ÎÀä¹¥ÏÈ¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢³áÌî³Ø»Ö¤Î2¥³¡¼¥¹º¹¤·¤Ë¶þ¤·¤Æ2Ãå¡£Í¥¾¡Àï¤Ï4¹æÄú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö1¹æÄú¤ÇÍ¥½Ð¤Ç¤¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡£Â¤ÏÃæ¤Î¾å¡£É÷¤Ç¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï70ÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÍ¥¾¡Àï¤Ï¿¤Ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢º£Ç¯¤¹¤Ç¤Ë6Í¥¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëV¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ï°ìÈ¯¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡¤³¤Î¸å¤Ï¡¢Â¿ËàÀî¿äÁ¦¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤Þ¤ë¤¬¤á¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Ê8·î27¡Á9·î1Æü¡Ë¤ÇSG¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¡ÖÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¶»¤ËÎ×¤à°ìÀï¤À¡£Í¥¾¡Àï¤Ï4¥«¥ÉÈ¯¿Ê¤¬Ç»¸ü¡£1Ãå¤«6Ãå¤Î³Ð¸ç¤Ç¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¹¶¤á¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£