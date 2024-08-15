¡Ö»ÐÄï¤ß¤¿¤¤¡×ÅÏÊÕÈþÆàÂå¡¢¥¤¥±¥á¥óÂ©»Ò2¿Í¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ë¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ÈÈ¿¶Á¡ª
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÈþÆàÂå¤µ¤ó¤Ï8·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î¡È¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´²ÈÂ²¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§ÅÏÊÕÈþÆàÂå¡¢¥¤¥±¥á¥óÂ©»Ò2¿Í¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Û
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿ÅÏÊÕ¤µ¤ó¡£µ®½Å¤Ê¿Æ»Ò¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö3¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¤·¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡Ö»ÐÄï¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´²ÈÂ²¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó»÷¤È¤ªÊì¤µ¤ó»÷¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¤¥¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÆü¾ï¤ª½Ð¤«¤±Æ°²èÂç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§ÅÏÊÕÈþÆàÂå¡¢¥¤¥±¥á¥óÂ©»Ò2¿Í¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Û
¡Ö3¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¤·¤¤¤¤´¶¤¸¡×ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÇÄ¹ÃË¤ÎÌðÅç°¦Ìï¤µ¤ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼¡ÃË¤ÎÌðÅçÌ¾·î¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¼Ì¤Ã¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤È¤â¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É×¤È³°½Ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡¢Instagram¤Ç²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£13Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¾ï¡¡¤ª½Ð¤«¤±¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¤ªÆÏ¤±¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£É×¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÌðÅç¾»¼ù¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤òÃ´Åö¤·¡¢É×ÉØ¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¤¥¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÆü¾ï¤ª½Ð¤«¤±Æ°²èÂç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)