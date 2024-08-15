Íë±«±Æ¶Á¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿±ºÏÂvsÇð¤ÎÂåÂØÆüÄø¤¬·èÄê¡Ä
J¥ê¡¼¥°¤Ï15Æü¡¢Íë±«¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºvsÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÎÂåÂØÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Åö½é¡¢Æ±¥«¡¼¥É¤Ï8·î7Æü(¿å)¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹çÁ°¤«¤é¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿Íë±«¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç³«ºÅÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë·èÄê¤·¤¿ÂåÂØÆüÄø¤Ï¡¢10·î23Æü(¿å)¤ËÆ±¤¸ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç19:30¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢±ºÏÂ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î7Æü(¿å)¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÆþ¾ì½èÍý¤ÎÍÌµ¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Î·Á¼°¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤ÆÊ§¤¤Ìá¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÊ§¤¤Ìá¤·¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþÊýË¡Ëè¤Ë°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÅö³º¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Î³ÎÇ§¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î23Æü(¿å)¤ÎÂåÂØ³«ºÅÊ¬¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈÎÇäÊýË¡¤äÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¸½ºßÄ´À°Ãæ¤È¤·¡¢·èÄê¼¡Âè²þ¤á¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢¡ÂåÂØÆüÄø
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè25Àá
±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º vs Çð¥ì¥¤¥½¥ë
2024Ç¯10·î23Æü(¿å)
19:30¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
²ñ¾ì¡§ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
Åö½é¡¢Æ±¥«¡¼¥É¤Ï8·î7Æü(¿å)¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹çÁ°¤«¤é¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿Íë±«¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç³«ºÅÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë·èÄê¤·¤¿ÂåÂØÆüÄø¤Ï¡¢10·î23Æü(¿å)¤ËÆ±¤¸ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç19:30¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÊ§¤¤Ìá¤·¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþÊýË¡Ëè¤Ë°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÅö³º¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Î³ÎÇ§¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î23Æü(¿å)¤ÎÂåÂØ³«ºÅÊ¬¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈÎÇäÊýË¡¤äÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¸½ºßÄ´À°Ãæ¤È¤·¡¢·èÄê¼¡Âè²þ¤á¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢¡ÂåÂØÆüÄø
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè25Àá
±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º vs Çð¥ì¥¤¥½¥ë
2024Ç¯10·î23Æü(¿å)
19:30¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
²ñ¾ì¡§ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à