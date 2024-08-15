Àï¸å79Ç¯¡Ö1¤Ä1¤Ä¤Î°äÉÊ¤¬¸ì¤êÉô¡×ÆÃ¹¶Ââ¤Î»ñÎÁ´Û¤¬ÊÄ´Û¡¡Å¸¼¨ÉÊ¤Ï¸î¹ñ¿À¼Ò¤Ø¡¡ÂçÊ¬
¸©¸î¹ñ¿À¼Ò¡Ê15Æü¡Ë
Àï¸å79Ç¯¡¢8·î15Æü¤Ï½ªÀï¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£
ÀïÁè¤Îµ²±¤Î·Ñ¾µ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢14Æü¡¢ÆÃ¹¶Ââ°÷¤Î°äÉÊ¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Î»ñÎÁ´Û¤¬ÊÄ´Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ªÀï¤ÎÆü¡£¸©Æâ¤Ç¤â15Æü¡¢ÀïË×¼Ô¤Ø¤Îµ§¤ê¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¸©¸î¹ñ¿À¼Ò¤ËË¬¤ì¤¿½÷À
¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î»³¤ÎÃæ¤Ç»ä¤ÏÆ¨¤²¤Æ²ó¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤ß¤ó¤ÊË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀïÁè¤Î¤¿¤á¤Ë¿Í¤¬¤É¤ì¤À¤±Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤¬¤¤¤¤¡×
ÂçÊ¬»Ô¤ÎÍ½²ÊÎý»ñÎÁ´Û
Àï¸å79Ç¯¤Î2024Ç¯¡Ä
ÆÃ¹¶Ââ°÷¤Î°äÉÊ¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¿ÂçÊ¬»Ô¾åÌîµÖ¤ÎÍ½²ÊÎý»ñÎÁ´Û¤Ï½Å¤¤·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Í½²ÊÎý»ñÎÁ´Û¤ò±¿±ÄÀîÌî¹§¹¯¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÊÄ´Û¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼ä¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×
36Ç¯Á°¡¢¸µÆÃ¹¶Ââ°÷¤ÎÀîÌî´î°ì¤µ¤ó¤¬¼«Âð¤ò²þ½¤¤·¤Æ³«Àß¤·¤¿¤³¤Î»ñÎÁ´Û¡£
ÀîÌî¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¡¢Ä¹ÃË¤Î¹§¹¯¤µ¤ó¤¬±¿±Ä¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é14Æü¡¢ÊÄ´Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ñÎÁ´Û¤Î±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÀîÌî¹§¹¯¤µ¤ó
¢¡´î°ì¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÀîÌî¹§¹¯¤µ¤ó
¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Å¸¼¨Êª¡¦°äÉÊ¤¬¸©¸î¹ñ¿À¼Ò¤ÇÀ°Íý¡¦ÊÝ´É¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¿ôÂ¿¤¯¤ÎÅ¸¼¨ÉÊ¤Ï¸©¸î¹ñ¿À¼Ò¤Ë°Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¶¨ÎÏ¤¹¤ëµµÅÄ²í¹°¤µ¤ó
¡ÖÍ¥ÀèÅª¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÊÀïÆ®µ¡¡Ë×ÂÀ±¤Î¥×¥í¥Ú¥é¥¹¥Ô¥ó¥Êー¡£¤³¤ì¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡×
Å¸¼¨ÉÊ¤ò¿À¼Ò¤Ë°Ü¤¹ºî¶È¤¬º£¡¢¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀïÁè¤ÎÎò»Ë¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÍ»Ö¤¿¤Á¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¶¨ÎÏ¤¹¤ëµµÅÄ²í¹°¤µ¤ó
¡Ö1¤Ä1¤Ä¤Î°äÉÊ¤¬¸ì¤êÉô¤À¤È»ä¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÁÄÉã¤¬¸µÆÃ¹¶Ââ°÷¤Î¿ÜÀî²Ä°¦¤µ¤ó
¼¡À¤Âå¤Ø¤Î·Ñ¾µ―¤½¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡Ä
¢¡ÁÄÉã¤¬¸µÆÃ¹¶Ââ°÷¿ÜÀî²Ä°¦¤µ¤ó
¡Ö¤³¤³¤Ç¤¹¤Í¡¢¹âÌÚÃéµÁ¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
Ê¡²¬¸©¤Ë½»¤à¿ÜÀî²Ä°¦¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
ÁÄÉã¤Î¹âÌÚÃéµÁ¤µ¤ó¤Ï¸µÆÃ¹¶Ââ°÷¡£
ÆÍ·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½ªÀï¤ò·Þ¤¨¡¢73Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ´¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¸Á°¤ËÀïÁè¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤à¿ÜÀî¤µ¤ó¡£
»Ò°é¤Æ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸å¤«¤éÁÄÉã¤Î¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯»ñÎÁ´Û¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÁÄÉã¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê»ñÎÁ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¸¼¨ÉÊ¤¬°Ü¤µ¤ì¤ë¸©¸î¹ñ¿À¼Ò
¢¡ÁÄÉã¤¬¸µÆÃ¹¶Ââ°÷¿ÜÀî²Ä°¦¤µ¤ó
¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£º£¤À¤«¤éÄ´¤Ù¤é¤ì¡¢Â÷¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÀïÁè¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë»ñÎÁ¤Î·Ñ¾µ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÀîÌî¹§¹¯¤µ¤ó
¡Ö2024Ç¯8·î14Æü¡£¤¤ç¤¦¤ò¤â¤Ã¤Æ36Ç¯´Ö¤ÎÂçÊ¬Í½²ÊÎý»ñÎÁ´Û¤ÏÊÄ´Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤ä¤à¤Ê¤¯ÊÄ´Û¤·¤¿»ñÎÁ´Û¡£
¤·¤«¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÌ¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÇÛÀþ,
²£ÉÍ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Êè,
¶âÂ°²Ã¹©,
¿À»ö,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
²ð¸î