Äü¤á¤ë¤Î¤¬Áá¤¹¤®¡©Îø°¦¤ò¶ì¼ê¤È¤¹¤ë½÷À¤¬¡Ö¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¡×
Îø¤ò¤·¤Æ¤â¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÏÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÎø°¦¤ò¶ì¼ê¤È¤¹¤ë½÷À¤¬¡Ö¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈà¤È¤Ï¥À¥á¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤¬Áá¤¹¤®¤ë
Îø°¦¤ò¶ì¼ê¤È¤¹¤ë½÷À¤Ï¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤È¤Î´Ø·¸¤¬°ì¸þ¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È¡¢¾Ç¤ì¤Æ¤µ¤Ã¤µ¤ÈÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤«¤é²¿¤«Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤·Á¤Ç¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼«Ê¬¤Ï²¿¤â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢³ð¤¦Îø¤â³ð¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Æüº¢¤«¤é¡ÖÎø°¦¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¤ÈÈÜ¶þ¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
Îø°¦¤ò¶ì¼ê¤È¤¹¤ë½÷À¤Ï¡¢°Õ³°¤È¡ÖÎø°¦¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¤ÈÈÜ¶þ¤ÊÂÖÅÙ¤òÆüº¢¤«¤é¸«¤»¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤â¡£
¡ÖÎø°¦¤Ê¤ó¤Æ¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÎø°¦¤è¤ê¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÆÈ¤ê¿È¤Î¼«Í³¤òëð²Î¤·²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÃËÀ¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ò¼þ°Ï¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤«¤é¤ÏÎø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤¸¤é¤»¤Æ¤¤¤ë½÷À¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÎø°¦¤Ë¸å¤í¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤â¤·º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆÃÄ§¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Îø°¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼¤¼¤Ã¤Æ¡¼¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£ÃËÀ¤¬¡Ö¶ì¼ê¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë½÷À¤ÎÆÃÄ§