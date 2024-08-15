ÍýÈ±Å¹¡ÈÊü²Ð¤Î½Ö´Ö¡É¼«Ê¬¤â²Ð¤À¤ë¤Þ¤Ë¡¡¥¬¥é¥¹³ä¤ê¿¯Æþ Æ¨Áö¤Þ¤Ç¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡¡ÆÍÁ³¡¢1¿Í¤Î¿ÍÊª¤¬±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÂÎ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢Ê£¿ô¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬°ìÉô»Ï½ª¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤ÏÀè·î¡¢ÊÄÅ¹¸å¤ÎÍýÈ±Å¹¤Ç¤¹¡£Å¹¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿2¿ÍÁÈ¡£1¿Í¤¬Áë¥¬¥é¥¹¤ò¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤¿¤¿¤¤¤¿¤ê¡¢½³¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¬¥é¥¹¤Ë³«¤±¤¿·ê¤«¤é1¿Í¤¬¿¯Æþ¡£¤Ò¤µ¤·¤ÎÄ¹¤¤¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤È¥Þ¥¹¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¤Ç´é¤ò±£¤·¡¢¼ê¤Ë¤ÏÀÖ¤¤ÍÆ´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¶À¡£¿¯Æþ¤·¤¿¿ÍÊª¤Ï»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÍÆ´ï¤Î±ÕÂÎ¤ò¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤ê¤Î±ÕÂÎ¤ò¾²¤Ë¤â¤Þ¤¡¢ÍÆ´ï¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢»×¤¤Ä¾¤·¤¿¤è¤¦¤ËÍÆ´ï¤ò½¦¤¤¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²Ð¤ÏÇúÈ¯Åª¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤ê¡¢¼«Ê¬¤â±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÈ¿Í¤Ï²Ð¤À¤ë¤Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÅ¹¤Î³°¤Ë¡£²Ð¤ò¾Ã¤½¤¦¤ÈÃÏÌÌ¤òÅ¾¤²²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2¿ÍÁÈ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«Å¾¼Ö¤ÇÆ¨Áö¡£·Ù»¡¤¬Êü²Ð¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍýÍÆ¼¼¤Ïº£Ç¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Êü²Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌó300Ëü±ß¤ÎÂ»³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤ÏÀè·î¡¢ÊÄÅ¹¸å¤ÎÍýÈ±Å¹¤Ç¤¹¡£Å¹¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿2¿ÍÁÈ¡£1¿Í¤¬Áë¥¬¥é¥¹¤ò¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤¿¤¿¤¤¤¿¤ê¡¢½³¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¬¥é¥¹¤Ë³«¤±¤¿·ê¤«¤é1¿Í¤¬¿¯Æþ¡£¤Ò¤µ¤·¤ÎÄ¹¤¤¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤È¥Þ¥¹¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¤Ç´é¤ò±£¤·¡¢¼ê¤Ë¤ÏÀÖ¤¤ÍÆ´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¶À¡£¿¯Æþ¤·¤¿¿ÍÊª¤Ï»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÍÆ´ï¤Î±ÕÂÎ¤ò¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤ê¤Î±ÕÂÎ¤ò¾²¤Ë¤â¤Þ¤¡¢ÍÆ´ï¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ð¤ÏÇúÈ¯Åª¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤ê¡¢¼«Ê¬¤â±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÈ¿Í¤Ï²Ð¤À¤ë¤Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÅ¹¤Î³°¤Ë¡£²Ð¤ò¾Ã¤½¤¦¤ÈÃÏÌÌ¤òÅ¾¤²²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2¿ÍÁÈ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«Å¾¼Ö¤ÇÆ¨Áö¡£·Ù»¡¤¬Êü²Ð¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍýÍÆ¼¼¤Ïº£Ç¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Êü²Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌó300Ëü±ß¤ÎÂ»³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£