【エイジ・オブ・エンパイア モバイル】10月17日 配信予定基本料金:無料(一部ゲーム内課金あり)

Level Infiniteは、Android/iOS用古代文明シミュレーション「エイジ・オブ・エンパイア モバイル」(以下、「AoEモバイル」)を10月17日に配信する。基本料金は無料(一部ゲーム内課金あり)。日本語のほか、全15カ国語に対応する。

「AoEモバイル」は、Microsoftから正規ライセンスを取得し、監修のもと開発された古代文明シミュレーションゲーム。20年以上にわたり5,000万人以上のPCゲーマーにプレイされてきた「エイジ・オブ・エンパイア(AoE)」シリーズの特徴を受け継ぎつつ、スマートフォンによる新たなプレイ感覚が提供される。おなじみのプレイ要素がしっかりと踏襲されている一方、「AoEモバイル」ならではの独自コンテンツも搭載されており、中世期の多彩な文明や没入感たっぷりの戦いが楽しめる。

事前予約受付中

【Launch Date Announcementトレーラー】

現在、App Store、Google Playで事前予約を受け付けている。

「Gamescom 2024」に出展決定! 試遊展示をはじめ、限定のオリジナルグッズも配布!

【Gamescom 2024 会期概要】

会期:8月21日(水)~8月25日(日)

会場::Xbox AoEモバイルブース、B2Cエリア

「AoEモバイル」は、8月21日から23日(日)の3日間、ドイツ・ケルンで開催されるヨーロッパ最大級のゲームイベント「Gamescom 2024」に出展することが決定した。

今回の出展では、試遊展示のほか、限定オリジナルグッズが無料で獲得できるイベントも実施される。また、本作のプロデューサーやインフルエンサーとの交流する機会もある。

「エイジ・オブ・エンパイア モバイル」ゲーム概要

「ローマ」、「フランス」、「中国」、「ビザンティン」の4大古代文明が登場!

「エイジ・オブ・エンパイア(AoE)」シリーズで登場した古代文明の魅力を忠実に再現しつつ、「AoEモバイル」限定の新たな文明も後日実装されることが決定。各文明には、それぞれの限定要素と建築様式が用意されており、より深みのある中世世界でのゲーム体験が提供される。プレーヤーは超高画質のグラフィックスと緻密で豊かな風景に加え、中世の美しさを存分に堪能することができる。

また、文明が繁栄するにつれて、領土はその時代を象徴する姿へと変化。ローマ文明を例にとると、封建時代(Feudal Age)、城塞時代(Castle Age)、帝国時代(Empire Age)に応じた街並みが、美麗なグラフィックスで描かれる。

さらに、「エイジ・オブ・エンパイア(AoE)」シリーズの魅力であるリアルな戦闘描写は、本作でも健在。「ローマ」、「フランス」、「中国」、「ビザンティン」など各文明ごとに異なる兵装はもちろん、「剣士」、「弓士」、「騎兵」などの兵種ごとにも戦闘モーションが異なり、細部まで徹底的に作り込まれている。

全世界の歴史上の英雄が40名以上登場!

異なる文明から集まった40名以上の伝説の英雄が選択可能。東アジアの「織田信長」や「関羽」、ヨーロッパの「ジャンヌ・ダルク」や「カエサル」、中東の「ハーリド」や「アラジン」まで、さまざまな英雄を自由に組み合わせて、自分だけの部隊と戦略を作り上げることが可能だ。

数百名以上のプレーヤーがリアルタイムで展開できる大規模な3D戦場が登場!

本作の戦場は単なるマップではなく、立体的な中世の巨大城塞。正確な戦略を立てて防衛塔を破壊、そして城門を突破し、主要な建築を占領しよう。大規模な同盟戦では、世界中のプレーヤーがリアルタイムで戦争に参加する。変化し続ける戦局とインタラクション可能な立体城塞によって、極めてリアルな古代戦場が再現される。最大で5つの部隊を同時に操作ができ、多種多様な攻城兵器を駆使して帝国の領土を拡張することが可能だ。

圧倒的リアルな描写で描かれた中世の世界を舞台に繰り広げられる探索!

プレーヤーは、雪山や砂漠、壮大な都市、城内に広がる霧の海など、美しく多彩な地形を幅広く探索できる。ここでは、果てしない海に立ち昇る薄霧、金色の太陽に照らされる雪山の尾根、乾燥した砂漠に残された生命力に満ちたオアシスなど、美しい風景の数々を堪能することが可能だ。この活力に満ちたリアルな世界には豊富な資源が隠されており、帝国の発展と軍隊の強化に役立つ。ただし、敵が近くの森で待ち伏せしている可能性があるため、常に警戒を怠らないようにしなければならない。

AGE OF EMPIRES and Age of Empires Mobile is (C) / TM / (R) 2024 Microsoft.

(C) 2024 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved.