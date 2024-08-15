À¤³¦°ä»º¤Îº´ÅÏ¶â»³¡¢¡Ö¶¯À©Æ°°÷¤ÎÎò»ËÇ§¤á¤Æ¡×¡¡Ë¬Æü¤Î´Ú¹ñÌîÅÞµÄ°÷
¡¡¥æ¥Í¥¹¥³¡Ê¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ë¤ÎÀ¤³¦°ä»º°Ñ°÷²ñ¤¬7·î¤Ë¡Öº´ÅÏÅç¡Ê¤µ¤É¡Ë¤Î¶â»³¡×¡Ê¿·³ã¸©¡Ë¤ÎÀ¤³¦Ê¸²½°ä»ºÅÐÏ¿¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñ¤ÎÌîÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤¬15Æü¤ËË¬Æü¤·¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÐÏ¿¤ËºÝ¤·¤ÆÎò»ËÅª»ö¼Â¤¬½½Ê¬¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¡ÖÀï»þÃæ¤ËÄ«Á¯¿Í¤Î¶¯À©Æ°°÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
µ¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Î¿ÊÊâ¡Ê³×¿·¡Ë·ÏÌîÅÞ¡¢ÁÄ¹ñ³×¿·ÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¥¤¡¦¥Ø¥ß¥ó»á=2024Ç¯8·î15Æü¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢Ï²´Ö¿·ÂÀ»£±Æ
¡¡²ñ¸«¤·¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñ¤Î¿ÊÊâ¡Ê³×¿·¡Ë·ÏÌîÅÞ¤Î¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤äÁÄ¹ñ³×¿·ÅÞ¤Ê¤É¤Î¹ñ²ñµÄ°÷5¿Í¡£¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÎÍûºß¹¯¡Ê¥¤¥¸¥§¥¬¥ó¡ËµÄ°÷¤Ï¡ÖÆüËÜÂ¦¤¬¶¯À©Æ°°÷¤ÎÎò»Ë¤Ê¤É¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿¿¤ÎÆü´Ú´Ø·¸¤ÎÌ¤Íè¤¬ÉÁ¤±¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤Ï¡¢16Æü¤Ëº´ÅÏÅç¤òË¬Ìä¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£ÅÐÏ¿¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÆü´Ú¤Î¿åÌÌ²¼¤Î¸ò¾Ä¤ÎËö¡¢Ä«Á¯È¾Åç½Ð¿È¼Ô¤ò´Þ¤àÏ«Æ¯¼Ô¤¬¹Û»³¤Ç¸·¤·¤¤Ï«Æ¯´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹µÏ¿¤òÃÏ¸µ¤ÎÁêÀî¶¿ÅÚÇîÊª´Û¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÏ²´Ö¿·ÂÀ¡Ë