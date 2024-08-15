¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢»£±ÆÃæ¤Ë´¶¾ð¤¢¤Õ¤ì¹æµã¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡× ·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ê¡ÈÌ´¡É¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡ÈÌÜÉ¸¡É¤Ë
¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡Ù¤Ç¡È¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È°¾ÀîÎ¶Æó¤ò±é¤¸¤ë¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£»³¸ý¤Ä¤Ð¤µ»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢¤«¤é¤Ã¤Ý¤À¤Ã¤¿¹â¹»À¸¡¦È¬¸×(âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ)¤¬¡¢1Ëç¤Î³¨¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÈþ½Ñ¤ÎÀ¤³¦¤ËËÜµ¤¤ÇÄ©¤ß¡¢¹ñÆâºÇÆñ´Ø¤ÎÅìµþéº½ÑÂç³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â¶¶¤¬±é¤¸¤¿¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤ÏÈ¬¸×¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢È¬¸×¤¬Èþ½ÑÉô¤ËÆþ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¡¢¼«¿È¤âÆüËÜ²è¤ÇÅìµþéº½ÑÂç³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½÷ÀÅª¤ÊÍÆ»Ñ¤Ç¥¹¥«¡¼¥È¤Ê¤É¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¶¶¤ÏÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë8kg¸ºÎÌ¡£¸¶ºî¼Ô¤«¤é¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¼¡¸µ¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢¨ËÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤ÏºîÉÊÆâÍÆ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û±Ç²è¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡Ù¤Ç¡È¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È°¾ÀîÎ¶ÆóÌò¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ
¡½¡½º£²ó¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤ÏÈ¿¶Á¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
½Ð±é¤ò²ò¶Ø¤·¤Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë»þ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡Ù¤Ï½Ð±é¤Î²ò¶Ø¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î²ò¶Ø¤¬Æ±»þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸¶ºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤Î¤«¤Ê? ¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ì¿´¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Ë«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤È¿±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¸¶ºî¤Î»³¸ý¤Ä¤Ð¤µÀèÀ¸¤â¡Ö¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¸½¾ì¤Ç»³¸ýÀèÀ¸¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤¬¤³¤³¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤À¡×¤È¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÂçÊÑ¤ÊÌò¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¤³¤È¤äµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1ÈÖ¤Ï¡Ö¤É¤ì¤À¤±¤½¤³¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤«¡×¤Ç¤·¤¿¡£¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºî¤êÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¡£´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡¢°ì½Ö¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÉé¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼é¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ê¤È´¶¤¸¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¡¢¤³¤ÎÌò¤ò¤ä¤ë¾å¤Ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¸ÀÍÕ°ì¤Ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È°Ê³°¤Ë¡¢Â¾¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬1ÈÖÂç»ö¤À¤Ê¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸¶ºî¤Ç¤Ï½éÎø¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤È¤«¡¢º£¤ÏÃË¤Î¿Í¤¬¹¥¤¤È¤«¡¢´¶¾ð¤ò¶ñ¸½²½¤·¤ÆºîÉÊ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?
´¶³Ð¤Ê¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¤«¤éÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¤³¤ÎÌò¤À¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤ò¤Þ¤ºÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ìò¤ËÂÎ·¿¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤ò¤ä¤ë¤è¤ê¤âÁ°¤Ë¡¢°¾ÀîÎ¶Æó¡¢¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¡£
¤½¤Î¾å¤ÇËÍ¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡£ËÍ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿»þ¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤À¤ó¤ÎËÍ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð7»þ¤Ë²È¤ò½Ð¤ë¤Ê¤é6»þ55Ê¬¤Ëµ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡Ù¤Î»£±Æ¤Î»þ¤Ï¡¢1»þ´ÖÁ°¤Ëµ¯¤¤Æ¥¹¥Á¡¼¥à¤òÍá¤Ó¤ÆÃº»À¥Ñ¥Ã¥¯¤·¤ÆÈ¾¿ÈÍá¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤â¤Ï¤ä¡¢¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡ÖÂç»ö¤ÊÆü¡×¤È¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËèÆü¤Ê¤Î¤Ç!
¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ò°û¤ó¤À¤êÇòÅò¤ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡¢¥¨¥¹¥Æ¤â¥è¥¬¤â¥Í¥¤¥ë¤â¤·¤Æ¡¢ÂÎ½ÅÀ©¸Â¤ä¿©»öÀ©¸Â¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤ÎºîÉÊ¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡Ù¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¸¶ºî¤ä¥¢¥Ë¥á¤â¸«¤Æ¡¢²¿¤ò¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡£ËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç»£±Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¶¿ÆØ¤¯¤ó¤ä´ÆÆÄ¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¡Öº£Æü¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£»£±ÆÁ°¤È»£±Æ¸å¤Ç¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È100¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢»é¤Ã¤³¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤«¡¢È©¤Ëµ¤¤ò»È¤¦¤È¤«¡¢»ÑÀª¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤«¡£²È¤Ç¤â¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤ÆÏ²¼¤ò¤º¤Ã¤È±ýÉü¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ò¡¼¥ë¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Àè¤Û¤É¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎºî¤ê¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?
¤â¤È¤â¤È¥é¥¤¥ó¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥ë¥Õ¥Ì¡¼¥É¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤òÃÃ¤¨¤Ê¤¤¤È¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¤ª¿¬¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ª¿¬¤À¤±1»þ´ÖÃÃ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ç¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤Î»þ´ü¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£È©¤â¥¹¥Á¡¼¥à¤òÅö¤Æ¤ë¤È¼¡¤ÎÆüµ¯¤¤¿»þ¤Ë¡¢°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«? º£¤Þ¤Ç¡Ö½÷À¤ÏÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¡×¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂçÊÑ¤µ¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë°ÕÌ£¤òÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?
º£¤Ï¡¢¤â¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)
¡½¡½¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤¿¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ëÌò¤¬Íè¤¿¤é¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬³è¤«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¤Ç¤â¡¢¤¿¤Ö¤óÆ±¤¸Ìòºî¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£²ó¹Ô¤Ã¤¿¥¨¥¹¥Æ¤ä¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢°ã¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿åÂ²´Û¤Ç¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖÀ¤´Ö¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢²¶¤Ï»à¤ó¤Ç¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
¿åÂ²´Û¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ç¡¢¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤Î¿´¤ÎÃæ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¥»¥ê¥Õ¤À¤±³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤·¤«¿®¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¤´Ö¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢²¶¤Ï»à¤ó¤Ç¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤â¡¢¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¿®Ç°¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥«¥Ã¥È³ä¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¡È¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò»£¤ë¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹æµã¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¸å¤í¤«¤é¤·¤«¸«¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿åÁå¤Îµû¤È¡¢È¬¸×¤Î²£´é¤·¤«»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë¤½¤Î¶õ´Ö¤¬¸ÉÆÈ¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é½Ð¤»¤ë´¶¾ð¡¢½Ð¤»¤ëÉ½¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óµ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐËÜÈÖ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡Ö¹æµã¤·¤Æ¤ë¤ï¡¢¼«Ê¬¡×¤ÈÐíâ×Åª¤Ë»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤éÇë¸¶(·òÂÀÏº)´ÆÆÄ¤â¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î1¥«¥Ã¥È¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈOK¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤â¤¦¡¢´ÆÆÄ¤Ï¿åÁå¤Îµû¤Î´ó¤ê¥«¥Ã¥È¤ò»£¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Çë¸¶´ÆÆÄ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤â¤·Á°¤«¤é»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÉáÃÊ¤Ï¥«¥á¥é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬Ìò¼Ô¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤Î´¶¾ð¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¹¤é»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥»¥ê¥Õ¤Î´Ö¤È¤«Âæ»ì¤È¤«¤â¡¢ÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¨! ¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ûÎÁÍý¤ÎÆ»¤òÃÇ¤Á¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¹â¹»¤Îº¢¤ÏÎÁÍý¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¼«¿È¤Î¹â¹»À¸³è¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?
¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£³¨²èÎý½¬¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤¬»î¸³¤ÎºÝ¤Ë¥Ð¥Ä¤òÉÁ¤¤¤Æ¶µ¼¼¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎý½¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ²¿Ëç¤âÉÁ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ë¤â¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¸«¤»¤Æ¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Î´¶¾ð¤ò¥Ð¥Ä¤ÎÆó²è¤ËÉ½¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤ì¤³¤½¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤ÎºîÉÊ¤À¤È¡¢ËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢°¾ÀîÎ¶Æó¤È¤·¤Æ¤Î½ª»ßÉä¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Ì¾ÉÕ¤±¤ë¤Ê¤é¡Ö¼å¤µ¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ì´¤â¥Æ¡¼¥Þ¤âºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤¤¤³¤È¤Ç¤â¾®¤µ¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
Ì´¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤éÌ´¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¤Ï¡ÖÎÁÍý¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÜµ¤¤ÎÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤Ç·ÝÇ½³¦¤È¤¤¤¦ÊÌ¤ÎÆ»¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢Ì´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤À¤±¤¬Àµ²ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¡ÈÌÜÉ¸¡É¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ì´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÜÉ¸¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ÎÁªÂò¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?
ÎÁÍý¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â·ÝÇ½³¦¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÎÁÍý¤ò¤¹¤ëÆ»¤â¤¢¤ë¤Ê¤È¡¢¹â¹»À¸¤Ê¤¬¤é¤Ë¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¤Ïº£¤Ç¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·ÉáÃÊ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÁÍý¤À¤±¤ò¤¹¤ë¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½ËÜÅö¤Ë¤ªË»¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
ºÇ¶á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤ëÀè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤¯¤¾¡×¤È·è¤á¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¤·¡£¡ÖºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿»þ¤Î¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î´é¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡Ö´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»þ´ü¤â¤¢¤ë¤·¡¢Îã¤¨¤Ð¥é¥¸¥ª¤À¤Ã¤¿¤é¡ÖÌëÃÙ¤¤¤±¤É¡¢À¸ÊüÁ÷¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÊý¤Ë¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£
¤³¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢ËÍ¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¼¡¸µ¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ÎÌòºî¤ê¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤äÇ®ÎÌ¤Ï¡¢ËÍ¤¬¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡Ö¾ðÇ®¤ÏÉð´ï¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¡¢¡Ö¾ðÇ®¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¤±¤É¡¢¡Ö¾ðÇ®¤ò»ý¤Ä¡×¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡Ù¤À¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ç®¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤Ë¡¢·à¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹â¶¶Ê¸ºÈ
2001Ç¯3·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£2019Ç¯¡¢ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¶áÇ¯¤Î½Ð±éºî¤Ë¡¢2021Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØºÇ°¦¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡ÁÅ·ºÍ¤¿¤Á¤ÎÎø°¦Æ¬Ç¾Àï¡Á¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¡¢¡Øµí¼óÂ¼¡Ù(22Ç¯)¡¢W¼ç±é±Ç²è¡Ø¸ò´¹¥¦¥½Æüµ¡Ù(23Ç¯)¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý¡Ù(23Ç¯)¤Ê¤É¡£2024Ç¯¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ ·¯¤ÈÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ëÆü¤Ë FINAL¡Ù¡¢W¼ç±é±Ç²è¡Ø¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡Ù¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÅÁÀâ¤ÎÆ¬ æÆ¡Ù¤ÎÂ¾¡¢º£¸å¤Ï±Ç²è¡Ø¤¢¤Î¿Í¤¬¾Ã¤¨¤¿¡Ù(9·î20Æü¸ø³«)¡¢±Ç²è¡Ø¾¯Ç¯¤È¸¤¡Ù(25Ç¯½Õ¸ø³«)¤ò¹µ¤¨¤ë¡£
¹â¶¶¤¬±é¤¸¤¿¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤ÏÈ¬¸×¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢È¬¸×¤¬Èþ½ÑÉô¤ËÆþ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¡¢¼«¿È¤âÆüËÜ²è¤ÇÅìµþéº½ÑÂç³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½÷ÀÅª¤ÊÍÆ»Ñ¤Ç¥¹¥«¡¼¥È¤Ê¤É¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¶¶¤ÏÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë8kg¸ºÎÌ¡£¸¶ºî¼Ô¤«¤é¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¼¡¸µ¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢¨ËÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤ÏºîÉÊÆâÍÆ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û±Ç²è¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡Ù¤Ç¡È¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È°¾ÀîÎ¶ÆóÌò¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ
¡½¡½º£²ó¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤ÏÈ¿¶Á¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
½Ð±é¤ò²ò¶Ø¤·¤Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë»þ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡Ù¤Ï½Ð±é¤Î²ò¶Ø¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î²ò¶Ø¤¬Æ±»þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸¶ºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤Î¤«¤Ê? ¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ì¿´¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Ë«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤È¿±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¸¶ºî¤Î»³¸ý¤Ä¤Ð¤µÀèÀ¸¤â¡Ö¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¸½¾ì¤Ç»³¸ýÀèÀ¸¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤¬¤³¤³¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤À¡×¤È¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÂçÊÑ¤ÊÌò¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¤³¤È¤äµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1ÈÖ¤Ï¡Ö¤É¤ì¤À¤±¤½¤³¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤«¡×¤Ç¤·¤¿¡£¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºî¤êÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¡£´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡¢°ì½Ö¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÉé¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼é¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ê¤È´¶¤¸¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¡¢¤³¤ÎÌò¤ò¤ä¤ë¾å¤Ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¸ÀÍÕ°ì¤Ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È°Ê³°¤Ë¡¢Â¾¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬1ÈÖÂç»ö¤À¤Ê¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸¶ºî¤Ç¤Ï½éÎø¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤È¤«¡¢º£¤ÏÃË¤Î¿Í¤¬¹¥¤¤È¤«¡¢´¶¾ð¤ò¶ñ¸½²½¤·¤ÆºîÉÊ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?
´¶³Ð¤Ê¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¤«¤éÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¤³¤ÎÌò¤À¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤ò¤Þ¤ºÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ìò¤ËÂÎ·¿¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤ò¤ä¤ë¤è¤ê¤âÁ°¤Ë¡¢°¾ÀîÎ¶Æó¡¢¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¡£
¤½¤Î¾å¤ÇËÍ¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡£ËÍ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿»þ¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤À¤ó¤ÎËÍ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð7»þ¤Ë²È¤ò½Ð¤ë¤Ê¤é6»þ55Ê¬¤Ëµ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡Ù¤Î»£±Æ¤Î»þ¤Ï¡¢1»þ´ÖÁ°¤Ëµ¯¤¤Æ¥¹¥Á¡¼¥à¤òÍá¤Ó¤ÆÃº»À¥Ñ¥Ã¥¯¤·¤ÆÈ¾¿ÈÍá¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤â¤Ï¤ä¡¢¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡ÖÂç»ö¤ÊÆü¡×¤È¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËèÆü¤Ê¤Î¤Ç!
¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ò°û¤ó¤À¤êÇòÅò¤ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡¢¥¨¥¹¥Æ¤â¥è¥¬¤â¥Í¥¤¥ë¤â¤·¤Æ¡¢ÂÎ½ÅÀ©¸Â¤ä¿©»öÀ©¸Â¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤ÎºîÉÊ¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡Ù¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¸¶ºî¤ä¥¢¥Ë¥á¤â¸«¤Æ¡¢²¿¤ò¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡£ËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç»£±Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¶¿ÆØ¤¯¤ó¤ä´ÆÆÄ¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¡Öº£Æü¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£»£±ÆÁ°¤È»£±Æ¸å¤Ç¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È100¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢»é¤Ã¤³¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤«¡¢È©¤Ëµ¤¤ò»È¤¦¤È¤«¡¢»ÑÀª¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤«¡£²È¤Ç¤â¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤ÆÏ²¼¤ò¤º¤Ã¤È±ýÉü¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ò¡¼¥ë¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Àè¤Û¤É¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎºî¤ê¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?
¤â¤È¤â¤È¥é¥¤¥ó¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥ë¥Õ¥Ì¡¼¥É¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤òÃÃ¤¨¤Ê¤¤¤È¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¤ª¿¬¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ª¿¬¤À¤±1»þ´ÖÃÃ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ç¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤Î»þ´ü¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£È©¤â¥¹¥Á¡¼¥à¤òÅö¤Æ¤ë¤È¼¡¤ÎÆüµ¯¤¤¿»þ¤Ë¡¢°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«? º£¤Þ¤Ç¡Ö½÷À¤ÏÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¡×¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂçÊÑ¤µ¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë°ÕÌ£¤òÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?
º£¤Ï¡¢¤â¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)
¡½¡½¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤¿¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ëÌò¤¬Íè¤¿¤é¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬³è¤«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¤Ç¤â¡¢¤¿¤Ö¤óÆ±¤¸Ìòºî¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£²ó¹Ô¤Ã¤¿¥¨¥¹¥Æ¤ä¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢°ã¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿åÂ²´Û¤Ç¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖÀ¤´Ö¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢²¶¤Ï»à¤ó¤Ç¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
¿åÂ²´Û¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ç¡¢¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤Î¿´¤ÎÃæ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¥»¥ê¥Õ¤À¤±³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤·¤«¿®¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¤´Ö¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢²¶¤Ï»à¤ó¤Ç¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤â¡¢¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¿®Ç°¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥«¥Ã¥È³ä¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¡È¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò»£¤ë¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹æµã¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¸å¤í¤«¤é¤·¤«¸«¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿åÁå¤Îµû¤È¡¢È¬¸×¤Î²£´é¤·¤«»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë¤½¤Î¶õ´Ö¤¬¸ÉÆÈ¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é½Ð¤»¤ë´¶¾ð¡¢½Ð¤»¤ëÉ½¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óµ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐËÜÈÖ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡Ö¹æµã¤·¤Æ¤ë¤ï¡¢¼«Ê¬¡×¤ÈÐíâ×Åª¤Ë»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤éÇë¸¶(·òÂÀÏº)´ÆÆÄ¤â¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î1¥«¥Ã¥È¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈOK¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤â¤¦¡¢´ÆÆÄ¤Ï¿åÁå¤Îµû¤Î´ó¤ê¥«¥Ã¥È¤ò»£¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Çë¸¶´ÆÆÄ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤â¤·Á°¤«¤é»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÉáÃÊ¤Ï¥«¥á¥é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬Ìò¼Ô¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤Î´¶¾ð¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¹¤é»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥»¥ê¥Õ¤Î´Ö¤È¤«Âæ»ì¤È¤«¤â¡¢ÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¨! ¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ûÎÁÍý¤ÎÆ»¤òÃÇ¤Á¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¹â¹»¤Îº¢¤ÏÎÁÍý¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¼«¿È¤Î¹â¹»À¸³è¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?
¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£³¨²èÎý½¬¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤¬»î¸³¤ÎºÝ¤Ë¥Ð¥Ä¤òÉÁ¤¤¤Æ¶µ¼¼¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎý½¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ²¿Ëç¤âÉÁ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ë¤â¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¸«¤»¤Æ¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Î´¶¾ð¤ò¥Ð¥Ä¤ÎÆó²è¤ËÉ½¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤ì¤³¤½¥æ¥«¤Á¤ã¤ó¤ÎºîÉÊ¤À¤È¡¢ËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢°¾ÀîÎ¶Æó¤È¤·¤Æ¤Î½ª»ßÉä¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Ì¾ÉÕ¤±¤ë¤Ê¤é¡Ö¼å¤µ¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ì´¤â¥Æ¡¼¥Þ¤âºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤¤¤³¤È¤Ç¤â¾®¤µ¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
Ì´¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤éÌ´¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¤Ï¡ÖÎÁÍý¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÜµ¤¤ÎÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤Ç·ÝÇ½³¦¤È¤¤¤¦ÊÌ¤ÎÆ»¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢Ì´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤À¤±¤¬Àµ²ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¡ÈÌÜÉ¸¡É¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ì´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÜÉ¸¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ÎÁªÂò¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?
ÎÁÍý¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â·ÝÇ½³¦¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÎÁÍý¤ò¤¹¤ëÆ»¤â¤¢¤ë¤Ê¤È¡¢¹â¹»À¸¤Ê¤¬¤é¤Ë¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¤Ïº£¤Ç¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·ÉáÃÊ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÁÍý¤À¤±¤ò¤¹¤ë¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½ËÜÅö¤Ë¤ªË»¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
ºÇ¶á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤ëÀè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤¯¤¾¡×¤È·è¤á¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¤·¡£¡ÖºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿»þ¤Î¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î´é¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡Ö´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»þ´ü¤â¤¢¤ë¤·¡¢Îã¤¨¤Ð¥é¥¸¥ª¤À¤Ã¤¿¤é¡ÖÌëÃÙ¤¤¤±¤É¡¢À¸ÊüÁ÷¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÊý¤Ë¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£
¤³¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢ËÍ¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¼¡¸µ¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ÎÌòºî¤ê¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤äÇ®ÎÌ¤Ï¡¢ËÍ¤¬¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡Ö¾ðÇ®¤ÏÉð´ï¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¡¢¡Ö¾ðÇ®¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¤±¤É¡¢¡Ö¾ðÇ®¤ò»ý¤Ä¡×¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡Ù¤À¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ç®¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤Ë¡¢·à¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹â¶¶Ê¸ºÈ
2001Ç¯3·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£2019Ç¯¡¢ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¶áÇ¯¤Î½Ð±éºî¤Ë¡¢2021Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØºÇ°¦¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡ÁÅ·ºÍ¤¿¤Á¤ÎÎø°¦Æ¬Ç¾Àï¡Á¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¡¢¡Øµí¼óÂ¼¡Ù(22Ç¯)¡¢W¼ç±é±Ç²è¡Ø¸ò´¹¥¦¥½Æüµ¡Ù(23Ç¯)¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý¡Ù(23Ç¯)¤Ê¤É¡£2024Ç¯¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ ·¯¤ÈÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ëÆü¤Ë FINAL¡Ù¡¢W¼ç±é±Ç²è¡Ø¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡Ù¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÅÁÀâ¤ÎÆ¬ æÆ¡Ù¤ÎÂ¾¡¢º£¸å¤Ï±Ç²è¡Ø¤¢¤Î¿Í¤¬¾Ã¤¨¤¿¡Ù(9·î20Æü¸ø³«)¡¢±Ç²è¡Ø¾¯Ç¯¤È¸¤¡Ù(25Ç¯½Õ¸ø³«)¤ò¹µ¤¨¤ë¡£