¡Ö¸¼´Ø¤Ë¶â²ô¤òÃÖ¤¤¤Æ¡×1770Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤Þ¤ì¤ë¡¡·Ù»¡¤òñÙ¤ëÃË¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¡¡Ì¾¸Å²°
Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¤Ç¡¢ÉÔ¿³¤ÊÅÅÏÃ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¼«Âð¤Î¸¼´Ø¤ËÃÖ¤¤¤¿Ìó1700Ëü±ßÁêÅö¤Î¶â²ô¤¬Åð¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7·î¡¢ÃæÂ¼¶è¤Î70Âå¤Î½÷À¤Î¤â¤È¤Ë·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡Öº¾µ½¥°¥ëー¥×¤Î½ê»ýÉÊ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄÌÄ¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÁÜºº¤Î¤¿¤á¤ª¶â¤ò¶â²ô¤Ë¤«¤¨¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢½÷À¤Ï¶â²ô¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢7·î20Æü¡¢²È¤Î¥«¥®¤ò¤«¤±¤º¡¢¸¼´Ø¤Ë¶â²ô¤òÃÖ¤¯¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢µï´Ö¤Ç·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¶â²ô1300¥°¥é¥à»þ²ÁÌó1770Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤¬ÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³¤,
°ÖÎîº×,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ä¹Ìî,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
À¸²Ö,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¶âÂ°²Ã¹©,
Áòº×