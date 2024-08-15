Àï»þÃæ¡¢Ìó2Ëü5000Ëç¤ÎÊôÇ¼¼Ì¿¿¡ÄÃÆ½ü¤±¿À¼Ò¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»°ºä¿À¼Ò¤Ç½ªÀï¤ÎÆü¤Î¿À»ö¡¦»³¸ý»Ô
Àï»þÃæ¡¢½ÐÀ¬¤·¤¿Ê¼»Î¤ÎÌµ»ö¤ò´ê¤¤¼Ì¿¿¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¤¿»³¸ý»Ô¤Î¿À¼Ò¤Ç¤Ï¿À»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ý»ÔÆÁÃÏ¤Ë¤¢¤ë»°ºä¿À¼Ò¤Ï¡¢Àï»þÃæ¡¢ÃÆ½ü¤±¿À¼Ò¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤ª¤è¤½2Ëü5000Ëç¤Î½ÐÀ¬¤·¤¿Ê¼»Î¤Î¼Ì¿¿¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÇ¯¡¢½ªÀï¤ÎÆü¤Ë¤ÏËÜÅÂ¤Ë¤¢¤ë¼Ì¿¿¤ÎÊÝ´É½ê¤ÎÁ°¤Ç¿À»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìËç¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¼Ì¿¿¤¬²ÈÂ²¤Î¸µ¤Øµ¢¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢µÜ»Ê¤Î¹¾Ã¼´õÇ·¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤ò²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹¾Ã¼´õÇ·µÜ»Ê¡Ë
¡Ö¤³¤³¤í¤¶¤·¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ä¤ÎÆü¤Ë¤«µ¢¤é¤ó¡£»³¤Ï¤¢¤ª¤¸Î¶¿¿å¤ÏÀ¶¤¸Î¶¿¡×
¿À¼Ò¤Ë»Ä¤ë¼Ì¿¿¤Ï¤ª¤è¤½1Ëü4000Ëç¡£
¤³¤È¤·¤Ï14Æü»þÅÀ¤Ç138Ëç¤¬ÊÖ´Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£