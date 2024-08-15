79²óÌÜ¤Î½ªÀï¤ÎÆü¡¦¿Í´ÖµûÍë¡Ö²óÅ·¡×¤Î¼þÆî¡¦ÂçÄÅÅç¤ÇÊ¿ÏÂ¤Î¾â¤òÌÄ¤é¤¹¼°Åµ
8·î15Æü¤Ï79²óÌÜ¤Î½ªÀï¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¡¢¿Í´ÖµûÍë¡¦²óÅ·¤Î·±Îý´ðÃÏ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¼þÆî»Ô¤ÎÂçÄÅÅç¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¦¾â¤Î²»¤¬¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¹¶Ê¼´ï¡¦¿Í´ÖµûÍë¡á²óÅ·¤Î·±Îý´ðÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¼þÆî»Ô¤ÎÂçÄÅÅç¤Ç¤Ï¡¢ÆÁ»³¥æ¥Í¥¹¥³¶¨²ñ¤¬ËèÇ¯¡¢½ªÀï¤ÎÆü¤ËÊ¿ÏÂ¤Î¾â¤òÌÄ¤é¤¹¼°Åµ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤È¤·¤â°äÂ²²ñ¤äÃÏ¸µ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤é¤¬Á´°÷¤ÇÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤¿¸å¡¢Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê²óÅ·´ðÃÏ¤Ï¡ËÀïÁè¤ÎÈá·à¤Î¾ÝÄ§¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
ÂçÄÅÅç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢´¶¤¸¼è¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡Ê»²Îó¤·¤¿¡Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÂ÷¤·¤¿¤¤¡£¡×
¡Ê»²Îó¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸¡Ë
¡Ö²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ì¤¿¤ê¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é·±Îý¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Öº£¤ÏÊ¿ÏÂ¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×
¼þÆî»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Í´ÖµûÍë¡¦²óÅ·¤Î½Ð·â¤ä·±Îý¤Ê¤É¤Çµ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æó½½ºÐÁ°¸å¤ÎÅë¾è°÷¤ÈÀ°È÷°÷¹ç¤ï¤»¤Æ145¿Í¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£