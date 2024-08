Official髭男dismの新曲「Finder」に寄せた特別CMが放送されることが発表された。「Finder」は、先日リリースされた約3年ぶりのアルバム『Rejoice』の収録曲。特別CMは、8月16日20時から放送のテレビ朝日『ミュージックステーション 2時間SP』の放送中に流れるという。アルバムの1曲目を飾る本楽曲が、どんな映像と共に放送されるのか楽しみにしてほしい。

2024年7月24日(水)配信リリース配信URL:https://HGDN.lnk.to/Rejoice2024年7月31日(水)CDリリース予約:https://hgdn.lnk.to/Rejoice_CD・CD+Blu-ray(PCCA-06302/税込5,720円)・CD+DVD(PCCA-06303/税込5,720円)・CD only(PCCA-06304/税込3,520円)収録内容[CD]01.Finder02.Get Back To 人生03.ミックスナッツ(TVアニメ『SPY×FAMILY』オープニング主題歌)04.SOULSOUP(『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』主題歌)05.キャッチボール06.日常(日本テレビ「news zero」テーマソング)07.I’m home(interlude)08.Sharon(カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『マウンテンドクター』主題歌)09.濁点10.Subtitle(フジテレビ系木曜劇場 『silent』主題歌)11.Anarchy (Rejoice ver.) (映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』主題歌)12.ホワイトノイズ(TVアニメ『東京リベンジャーズ 聖夜決戦編』オープニング主題歌)13.うらみつらみきわみ14.Chessboard(第90回NHK全国学校音楽コンクール中学校の部課題曲)15.TATTOO(TBS系金曜ドラマ『ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と』主題歌)16.B-Side Blues(キリン 午後の紅茶 CMソング)[Blu-ray,DVD]OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN01.Pretender02.I LOVE...03.Tell Me Baby04.Choral A05.Subtitle06.parade07.115万キロのフィルム08.異端なスター09.宿命10.ミックスナッツ11.Universe12.Clap Clap13.破顔14.ホワイトノイズBehind The Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR【販売店舗別オリジナル特典】Amazon.co.jp:巾着タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン:クリアマルチポーチ全国HMV/HMV&BOOKS online:缶マグネットセブンネットショッピング:トートバッグ楽天ブックス:アクセサリートレイ ※オリジナル配送パックでお届けその他法人:A4クリアファイル