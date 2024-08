オープンワールドアクションRPG「鳴潮」本日Ver1.2稼働開始！ 新限定星5共鳴者配布、PS5対応などブラッシュアップや多数のコンテンツが目白押し！

オープンワールドアクションRPG「鳴潮」において、本日2024年8月15日(木)にグローバルアップデートVer1.2「願いと照らし合う月明かり」が実装される。

「鳴潮(メイチョウ)」(PC / iOS / Android)は自由度の高い戦闘と多種多彩なコンテンツが楽しめるオープンワールドアクションRPG。

プレイヤーは長い眠りから目覚めた「漂泊者」となって自分の記憶と物語を探す旅に就き、十人十色の共鳴者の仲間たちと「悲鳴」を乗り越えていく。





本日2024年8月15日(木)、本作のグローバルアップデートVer1.2「願いと照らし合う月明かり」が実装される。新限定星5共鳴者として「折枝(オリエ)」と「相里要(ソウリヨウ)」の2名が登場!さらにユーザーのフィードバックに基づいて、システム面のチューニングなども行われ、スマホのパフォーマンスも向上! より多くのデバイスで快適なプレイが実現する。さらにPS5への正式対応も行われるので、見逃せない!

【グローバルアップデートVer1.2登場でシステムをブラッシュアップ!】

本日より、グローバルアップデートVer1.2が導入された。今回のアップデートでは、スマホのパフォーマンスの大幅な向上が実現!また、以下の最適化が行われている。



・ 選択可能な索敵ロジック設定の追加

・ 探索モジュール【サポート機・射撃】の追加

・ 【結晶超過分の保存】システムの追加

・ 共鳴者アルバム機能の追加

・ フレームレートを最大120FPSまで解放

・ 「深層空想秘境」交換ショップの報酬を追加

・ 【ソラガイド-日常任務】の活躍度獲得を増加





多くのデバイスにおいてプレイ体験の向上を実現し、ユーザーはより快適なゲーム体験をすることが可能となった。

詳細はこちらも確認しよう。

https://wutheringwaves.kurogames.com/jp/main/news/detail/1111

新テーマイベント「月追祭」のアップデート!

今回開催される月追祭のアップデートでは、「相里要」が市民の3つの願いを叶える手助けをすることに。はたしてどのような物語が展開されるのか。また「相里要」は「月追祭」イベント後に無料でプレゼントされる。

【新限定星5共鳴者ー「折枝(オリエ)」登場!】

【折枝(オリエ)】(CV: 牧野由依)

伝統的な絵画の画家であり、詩・書・画において秀でた才能を持つ少女。性格は口下手で人見知り。そそっかしく、自分にあまり自信がない。他人との会話では緊張しがち。

レア度:星5

共鳴属性:凝縮

武器:増幅器



折枝キャラクターPV

【新限定星5武器「氷華の雅印」!】

限定星5武器である「氷華の雅印」も登場! 個性あふれるユーニークなデザインから、注目度の高いアイテムと言えるかもしれません。星4のピックアップ武器は「長夜の灯火」「今州の衛士」「驚異の星」の3種類となっている。

【新限定星5共鳴者ー「相里要(ソウリヨウ)」登場!】

今州・華胥研究院の首席研究員。年若くして様々な分野において成果を上げた科学者で、機械の専門家。優しそうな雰囲気を醸し出しているが、機械と科学には独自の視点と人一倍の情熱を持つ。





【相里要(ソウリヨウ)】

レア度:星5

共鳴属性:電導

武器:手甲

【新限定星5武器「万端の枢機」!】

限定星5武器である「万端の枢機」も登場!星4のピックアップ武器は、「狂乱マルカート」、「逆行の星」、「疾走の星」の3種類となっている。

【そのほかV1.2の見どころ】

今回のVer1.2では、折枝が登場する【連星任務(悔いなき筆振り)】、異相・無妄者による【異相音骸】、相里要とともに宵月会の準備を行う【月が彩る願い】、7日間ログインキャンペーン【宵月のプレゼント】、ほかにも新コンテンツ【共に奏でる夢の宴】が期間限定で開放されるなど、Ver1.2では数々のコンテンツを楽しめる。

【「帰還の潮唄」復帰イベント】

バージョン1.2アップデート後、復帰条件を満たした方は、ログインまたは任務をクリアすることで報酬が獲得できるチャンス!





<開催時間>

バージョン1.2のアップデート後



<対象者>

ユニオンレベル≧8

連続未ログイン日数≧30

解放された前期の【帰還の潮唄】終了後の経過日数≧30

※上記の条件を全て満たすと、イベント【帰還の潮唄】は解放され、14日間開催される。



詳細については、合わせてこちらも確認しよう。

https://wutheringwaves.kurogames.com/jp/main/news/detail/1150

※各広告の掲出期間は掲出箇所により異なるので公式X(旧:Twitter)で最新情報を確認。

【タイトル情報】

■「鳴潮」

ジャンル:オープンワールドアクションRPG

価格:基本プレイ無料(一部ゲーム内課金あり)

対応OS:Android、iOS、Windows



