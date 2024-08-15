79²óÌÜ¤Î½ªÀï¤ÎÆü¡¡ÉÙ»³»Ô¤ÇÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¡¡Ê¿ÏÂ¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¿·¤¿¤Ë
15Æü¤Ï79²óÌÜ¤Î½ªÀï¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£ÉÙ»³»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÀïÃÏ¤äÉÙ»³Âç¶õ½±¤Ê¤É¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿ÀïË×¼Ô¤ÎÄÉÅé¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»²Îó¼Ô¤¬Ê¿ÏÂ¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Ì±²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄÉÅé¼°¤Ë¤Ï¡¢ÀïË×¼Ô¤Î°äÂ²¤é¤ª¤è¤½£´£°£°¿Í¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌÛ¤È¤¦¡×
ÄÉÅé¼°¤¬¿ôÉ´¿Íµ¬ÌÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î£²£°£±£¹Ç¯°ÊÍè£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£»²Îó¼Ô¤ÏÌÛ¤È¤¦¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢º×ÃÅ¤Ë²Ö¤òÊû¤²Ê¿ÏÂ¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀïÁè¤Ï¤¤¤ä¡¢¹¬¤»¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Éã¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿ÃËÀ¡Ê80¡Ë
¡Ö²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡£Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Éã¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿½÷À¡Ê79¡Ë
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢µ¤¤ÎÆÇ¤Çµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤¬¤«¤Í¡×
¸©¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉÙ»³¸©¤ÎÀïË×¼Ô¤Ï¡¢·³¿Í·³Â°¤ä¡¢ÉÙ»³Âç¶õ½±¤Îµ¾À·¼Ô¤Ê¤É¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ£³Ëü£·£¶£²¿Í¤Ç¤¹¡£