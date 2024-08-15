¾¾ËÜ¤Ç»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¡¡£²£¶ºÐ²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡ÃÎ¿Í¤Î30Âå½÷À¤Î¼ó¹Ê¤á¤ë¡¡
15Æü¸á¸å¾¾ËÜ»Ô¤Î½»Âð¤Ç30Âå¤Î½÷À¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤ÆÄ¹Ìî»Ô¤Ë½»¤à26ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÄ¹Ìî»ÔµÈÅÄ¤Î²ñ¼Ò°÷ÇþÃ«Íº°ìÏºÍÆµ¿¼Ô26ºÐ¤Ç¤¹¡£ÇþÃ«ÍÆµ¿¼Ô¤Ï15Æü¸á¸å1»þ¤¹¤®¾¾ËÜ»ÔÆâ¤Î½»Âð¤ÇÃÎ¿Í¤Ç¤¢¤ë30Âå¤Î½÷À¤Î¼ó¤òÎ¾¼ê¤Ç¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¼Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤éÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±ÇþÃ«ÍÆµ¿¼Ô¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½÷À¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ç¤Ï2¿Í¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¤Æ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£