3½µ¤Ö¤ê¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê 8·î13Æü»þÅÀ¤Î¸©Æâ¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤êÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê170.6±ß¡ÚÆÁÅç¡Û
8·î15Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢8·î13Æü»þÅÀ¤ÎÆÁÅç¸©Æâ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢170.6±ß¤Ç¡¢Àè½µ¤«¤é1.7±ßÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3½µ¤Ö¤ê¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÏÀè½µ¤«¤é²£¤Ð¤¤¤Î174.6±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÌý¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¤Ï¸©Æâ¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸¶Ìý²Á³Ê¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï2½µÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÃÍ²¼¤¬¤êÊ¬¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Íè½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸¶Ìý²Á³Ê¤ÏÃÍ²¼¤¬¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬Êä½õ¶â¤â¸º³Û¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¾®Éý¤ÊÃÍÆ°¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£