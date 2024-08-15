¡ÚÆÈ¼«¡Û³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤Ç¤Þ¤¿¥É¥í¡¼¥óÈô¹Ô¤«¡Ä·Ù»¡¤¬ÁÜº÷¤â¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¡¤«¤Ä¤ÆÃæ¹ñ¤ÎÆ°²è¥µ¥¤¥È¤Ë±ÇÁüÅê¹Æ¤â
15ÆüÌ¤ÌÀ¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤«¤é¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°1»þÈ¾¤´¤í¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤Ç¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¤¬¾å¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¡×¤È´ðÃÏ¤ÎÂâ°÷¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¼þ°Ï¤òÁÜº÷¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤âÁà½Ä¼Ô¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¸î±Ò´Ï¤ò»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÆ°²è¥µ¥¤¥È¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£