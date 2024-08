宝塚歌劇110周年を記念し、WOWOW×タカラヅカ・スカイ・ステージのコラボレーション企画が始動

宝塚歌劇110周年を記念し、WOWOWと宝塚専門チャンネルのタカラヅカ・スカイ・ステージが初タッグを組み、イベントや番組などの豪華コラボレーション企画を実施することが発表された。

コラボ企画の第1弾は、公開収録イベント。2024年9月23日(月・祝)~10月3日(木)にグランフロント大阪・北館で開催のイベント『TO THE NEXT TAKARAZUKA DREAM MARCHÉ 2024』にて、『J:COM presents WOWOW×タカラヅカ・スカイ・ステージ スペシャル公開収録』を開催する。『TO THE NEXT TAKARAZUKA DREAM MARCHÉ 2024』は、宝塚クリエイティブアーツが宝塚歌劇110周年記念として開催するイベントで、その中で行われる公開収録の1枠をJ:COM、WOWOW、タカラヅカ・スカイ・ステージが共同で実施する。出演者には、月組トップスター・鳳月杏と月組トップ娘役・天紫珠李、そして元宝塚歌劇団花組トップ娘役で、俳優としてはもちろんミニチュアフードクリエイターとしても活躍している仙名彩世がMCとして登場。クロストークや、WOWOW番組『宝塚プルミエール』名物コーナー企画に挑戦するなど、盛りだくさんの内容で届ける。公開収録イベントは、9月26日(木)午後6:30よりグランフロント大阪北館1階ナレッジプラザにて開催。WOWOWでは、本公開収録に抽選で20名様をご招待。応募はプラスW公式サイトをチェックしてほしい。

コラボ企画の第2弾は、WOWOWで放送中の『宝塚プルミエール』『宝塚への招待』での、宝塚歌劇現役生と宝塚OGとの夢の豪華共演スペシャル。10月放送の『宝塚プルミエール』では、花組トップスター・永久輝せあと元花組男役・帆純まひろが番組名物のロケ企画に挑戦。歌、ダンス、芝居とどれも高いクオリティで多くのファンを魅了する花組トップスター・永久輝せあと、今年5月に退団し本番組の6月のナレーターとしても出演した宝塚OGの帆純まひろが共演。番組の人気ロケ企画で、普段は見ることができないスターの素顔を楽しむことができる超貴重な内容となるだろう。番組内では、9月26日(木)開催の『J:COM presents WOWOW×タカラヅカ・スカイ・ステージ スペシャル公開収録』の模様も一部放送予定だ。

同じく10月放送『宝塚への招待』では、雪組公演『Gato Bonito!!』を次期雪組トップスター・朝美絢と元雪組トップスター・望海風斗による副音声解説付きでお届け。類稀なる美貌に三拍子揃う実力で多くの観客を魅了し、今年の11月に新トップスターとしてのお披露目されることが決まっている朝美絢が、今やミュージカル界を代表する俳優の一人として大活躍の宝塚OG・望海風斗とマッチアップ。『Gato Bonito!!』の2018年初演版(雪組大劇場公演)と2024年再演版(雪組全国ツアー公演)のダイジェスト映像を見比べながらトークするとともに、朝美と望海による本作の主題歌を歌唱パフォーマンスする。番組放送後には、2018年に望海風斗が主演を務めた『Gato Bonito!!』も放送予定だ。

そして、コラボ企画の第3弾は、宝塚歌劇とWOWOWコーポレートキャラクター“ウーとワー”とのコラボレーショングッズ。宝塚仕様の“ウーとワー”がデザインされたフェイスタオルや、宝塚歌劇の象徴である大階段の背景が付いたアクリルスタンド、さらにはタカラヅカ・スカイ・ステージの公式キャラクター“アイニーちゃん”と“ウーとワー”がコラボデザインされたハンドタオルが販売となる。コラボグッズは、WOWOWショッピングサイトのwowShop等で8月22日(木)より予約販売開始予定。