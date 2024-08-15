¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥× ¥á¥ó¥Ð¡¼ È¿Â§µé¤Îà ¤à¤®¤å¤Ãá¡Ö¤Ò¡¼¡¼²Ä°¦¤¤¡¼¡ª¡×¥Õ¥¡¥ó´¿´î¤ÎÀ¼
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÌðµ×ÊÝÈþ½ï(22)¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ý¥±¥â¥ó¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìðµ×ÊÝ¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥«¥Õ¥§♡ Âç¹¥¤¤Ê¥Ñ¥â¤Á¤ã¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤è¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥â¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¡¢¤à¤®¤å¤Ã¤ÈÎ¾¼ê¤ÇËË¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¿©»ö¤Î¼Ì¿¿¤ä¥Ñ¥â¤È¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤Ò¡¼¡¼²Ä°¦¤¤¡¼¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¾®¤µ¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌðµ×ÊÝÈþ½ï¤Á¤ã¤ó¤È¥Ý¥±¥â¥ó¤ä¤Ð¤¤²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£