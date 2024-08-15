¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó»ÖÅÄÀéÍÛ¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥¹ÅÐ¾ì¡¡Âç¶½Ê³¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ð¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»ÖÅÄÀéÍÛ¤µ¤ó¤¬2024Ç¯8·î14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤Î¡ªTHE¡ú¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÂç½¸¹çSP¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
ÇµÌÚºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦»³²¼Èþ·î¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦»ÖÅÄ¤µ¤ó¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢»³²¼¤µ¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤¨¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ð¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤·¡¢Âç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¿¥³²¼Èþ·î¡×¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤Î¡ªTHE¡ú¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÂç½¸¹çSP¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÂç³èÌö¤·¤¿¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢31¿Í¤ò½¸·ë¤µ¤»¡¢·ãÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÈÖ¤À¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤Ä¤È¤á¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¿åËÎËãÈþ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ë¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¤È¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£³Ý¤±À¼¤È¶¦¤Ë¡¢»³²¼¤µ¤ó¤¬²ÖÂ«¤ò»ý¤ÁÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
»ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃæ¡¢»³²¼¤µ¤ó¤¬¡¢¥¿¥³¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤¿¡Ö¥¿¥³²¼Èþ·î¡×¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤òÉÕ¤±¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»³²¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¥¿¥³²¼Èþ·î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¿¥³¤ÇÁ´À¤³¦¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¤ä¤Ä¤¬¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¹¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¥¿¥³...¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¸¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÍß¤·¤¤¤â¤Î¤¬¡ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Æ...¡×¤ÈÈá¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹»ÖÅÄ¤µ¤ó¡£¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÅÏ¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»³²¼¤µ¤ó¤¬ÊÖÅú¤·¡¢²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤µ¤ó¤«¤é¡Ö»³²¼¤µ¤ó¤Ø²¿¤«Ê¹¤¤¿¤¤¼ÁÌä¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢
¡ÖÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É...º£»È¤Ã¤Æ¤ë¹á¿å¤È¤«¤Ï...¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤È»ÖÅÄ¤µ¤ó¤¬¼ÁÌä¡£
»³²¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£ÅÙ¡¢Æ±¤¸¹á¿å¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¨¡ª¡©¡¡»È¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£