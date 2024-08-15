¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê2024Ç¯8·î15Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë

¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬3Ç¯ÌÜ¡¦¿åÌîÃ£µ©ÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤Î4¹æ2¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡£

¡¡3²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¡¢¶ÛµÞÅÐÈÄ¤·¤Æ2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦ºäËÜ¸÷»ÎÏº¤«¤éº¸±Û¤¨¤ËÊü¤Ã¤¿¡£

¡¡2²ó¤ËÀõ´Ö¤ÎÂÇµå¤¬ÀèÈ¯¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Îº¸Â­¤ËÄ¾·â¡£¹ßÈÄ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢ºäËÜ¤¬¶ÛµÞÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¿åÌî¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï5·î31Æü¤ÎDeNAÀï°ÊÍè¡£

¡¡¢§¿åÌî¡¡¡ÊÉú¸«¡ËÆÒ°Ò¤µ¤ó¤È¼«Ëý¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡ª

¡¡¢§¥ì¥¤¥¨¥¹¡¡º£Æü¤âÎäÀÅ¤Ë¡¢Æ¬¤òÀ°Íý¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥¹¤ËµÕ¤é¤ï¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤êµÕÊý¸þ¤Ø±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£