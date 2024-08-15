¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ë¤â¡Ö²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡Äá²¬Åì¤Îºù°æ¡¢½¼¼Â¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É
¡Ê15Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ2²óÀï Äá²¬Åì0¡¼1Áá°ðÅÄ¼Â¡Ë
Äá²¬Åì¡½Áá°ðÅÄ¼Â¡¡ÎÏÅê¤¹¤ëÄá²¬ÅìÀèÈ¯¤Îºù°æ¡áÂìÂôÈþÊæ»Ò»£±Æ
¡¡Äá²¬Åì¤Î¥¨¡¼¥¹ºù°æÄØµ©¤Ï¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ë¤â¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤·ÀÚ¤ì¤¿¡£²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¾µå¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½µå¤Ë¤âÀÚ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¼·²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤ò¸«ÇË¤Ã¤Æ»°¿¶¤Ë¡£¸åÂ³¤â»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£1²óÀï¤ÎÀ»¸÷³Ø±¡¡ÊÊ¡Åç¡ËÀï¤È¹ç¤ï¤»¤Æ18²ó¤¢¤Þ¤ê¤ò2¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¡Ö¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£